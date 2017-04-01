Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41





Будем получать энергию от АЭС

Энергетики заверяют, что электросети реконструируют, а веерных отключений не будет

В марте этого года компания «Донбассэнерго» заявила об утере фактического контроля над Старобешевской ТЭС из-за невозможности поставки электроэнергии предприятиям группы ДТЭК. Эта электростанция, которая сейчас работает на неподконтрольной Украине территории, поставляла Мариуполю три четверти от общего объема электроэнергии. Теперь перед энергетиками поставлена задача наладить схему нормального электроснабжения.

Для того чтобы обсудить с местными энергетиками и руководителями градообразующих предприятий вопросы обеспечения города электроэнергией, в Мариуполь с рабочим визитом прибыл заместитель директора Днепровской электроэнергетической системы Валерий Гапонов.

«Из-за того что в силу объективных причин Мариуполь больше не получает электроэнергию от Старобешевской ТЭС, схема электроснабжения не работает в нормальном режиме, – отмечает Гапонов. – Сегодня наша задача – реконструировать электроэнергетическую систему, обеспечив ее независимость от ТЭС, находящихся в «серой зоне» и на неподконтрольных территориях».

По словам Валерия Гапонова, Старобешевская ТЭС – очень старая, степень износа ее оборудования достигает 70-90%. Поэтому рассчитывать на то, что она снова когда-либо будет поставлять электроэнергию Мариуполю (даже если вернут контроль над ней), все же не стоит. Следует искать альтернативные пути. Руководители энергетической сферы проанализировали несколько вариантов и пришли к наиболее оптимальному решению: построить магистральную линию электропередач от Запорожской АЭС до Мариуполя. Кроме этого, планируется увеличить мощность электроподстанции «Южно-­Донбасская» и построить линию напряжением 330 кВ. По предварительным подсчетам, на эти преобразования понадобится не менее двух с половиной лет.

«Нашей первоочередной целью является разработка так называемой «дорожной карты», дальнейшей стратегии развития энергетической системы», – подчеркнул заместитель городского головы Михаил Когут.

Что же касается возможных веерных или аварийных отключений электроэнергии, Валерий Гапонов и Михаил Когут заверили, что они маловероятны. Автоматическое отключение ЛЭП может произойти лишь в том случае, если крупные промпредприятия превысят лимит энергопотребления, но прекращение электроснабжения будет кратковременным, и бытовые потребители не пострадают. Никаких массовых веерных отключений электричества не планируется.

Татьяна Собецкая