Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41





В городе создали Приазовскую инвестиционную компанию

Новое предприятие будет обслуживать территории промзон и индустриальных парков

В Мариуполе решением сессии местного совета создали ККП «Приазовская инвестиционная компания». Это необходимо для получения прибыли, обслуживания и обустройства территорий промышленных зон и индустриальных парков в нашем городе.

К слову, данное предприятие будет принимать участие в конкурсе на управление индустриальным парком «АзовАкваИнвест», который был создан в декабре прошлого года.

Напомним, этот индустриальный парк предполагает обустройство территории с соответствующей инфраструктурой для размещения новых объектов в сфере промышленного разведения рыбы, пищевого производства, чтобы город и регион экономически развивались. Под этот объект выделена площадь бывшего рыбоконсервного комбината на улице Консервной, а также территория городского острова, который входит в специальную экономическую зону «Азов». До прихода в индустриальный парк частного бизнеса, который станет вносить плату за аренду и использование инфраструктуры, данный объект будут содержать за бюджетные средства.

«Нам необходимо создавать инфраструктуру, и коммунальное предприятие должно продвигать разработку проектно-сметной документации, привлекать средства Государственного фонда развития регионов под реализацию этого проекта», – пояснил директор департамента экономики и структурных реформ Мариупольского горсовета Юрий Кампов.

По его словам, вопрос о финансировании Приазовской инвестиционной компании за счет городских средств будет решаться после проведения конкурса на должность руководителя данного ККП, именно он должен определить и обосновать штат и бюджет предприятия.

Соб. инф.