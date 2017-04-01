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Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41


Сто миллионов евро – на энергоэффективность

За счет европейских кредитов Мариуполь планирует модернизировать «Теплосеть», «Горводоканал», «Горсвет», полигон ТБО и муниципальные здания

Мариуполь дает согласие на участие в проекте «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины». Если Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрит наши инициативы, город сможет взять кредит под 2% годовых с льготными периодами по выплате траншей. Деньги пойдут на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры – «Теплосети», «Горсвета», «Горводоканала», полигона твердых бытовых отходов, учреждений образования и здравоохранения. Общая стоимость проектов, под которые берутся кредиты, – 98 млн евро.

Депутаты Мариупольского городского совета приняли положительное решение раньше срока, чтобы успеть до 10 мая 2017 года подать необходимые документы в Министерство финансов Украины.

«Минфин должен дать положительную резолюцию, подтверждающую платежеспособность Мариуполя, этот документ ждут в Европейском инвестиционном банке для заключения договора с нашим городом», – пояснил директор департамента экономики и структурных реформ горсовета Юрий Кампов.

На повышение энергоэффективности зданий сферы образования и здравоохранения необходимо выделить 442 млн грн. Предварительно в проект включено 20 наиболее проблемных объектов, но этот список может быть расширен еще на 10-20 позиций.

Реконструкция системы теплоснабжения «Мариупольтеплосети», по предварительным данным, обойдется в 774 млн грн, срок реализации – 27 лет. В конечном итоге это позволит снизить потребление природного газа и воды до 20%. По предварительным расчетам экономический эффект за год составит около 50 млн грн, а за весь период пользования кредитом – 1 млрд 150 млн грн.

Если говорить о «Горсвете», то лишь 24% объектов находится в удовлетворительном состоянии, остальные требуют текущего, капитального или комплексного ремонта, а также дополнительной установки наружного освещения. На кредитные средства в размере 438 млн 700 тыс. грн можно было бы ежегодно (до 2023 года) на 600 светоточках менять лампы накаливания на энергоэффективные.

Вопрос о модернизации «Горводоканала» назрел давно: в аварийном состоянии 897 км сети, потери воды превышают 46%, а это 37 млн грн сверхнормативных убытков в год. Необходимы средства на проект по реконструкции инфраструктуры предприятия в размере 744 млн грн. Модернизация, по предварительным расчетам, даст экономический эффект в объеме 28-30 млн грн в год, а за весь период пользования кредитом город сэкономит 1 млрд 264 млн грн, отметил Юрий Кампов.

Проект модернизации системы обращения с твердыми бытовыми отходами стоимостью 330 млн грн включает в себя приобретение мусоросортировочной линии, а также строительство второй очереди полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода с полуавтоматической сортировкой.

На заседаниях депутатских комиссий были сомнения, стоит ли брать иностранные кредиты, тем более что речь идет о довольно большой сумме. С другой стороны, средства даются под небольшие проценты и с льготными условиями. Надо понимать, что без получения кредитов объекты коммунальной инфраструктуры Мариуполя модернизировать не удастся.

Юлия Франжева  


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