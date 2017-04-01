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Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41

Город спорта с Александром Куртовым

Волейболисты разыграли кубок МГУ

В спорткомплексе университета состоялся первый всеукраинский турнир

В МГУ любят играть в волейбол. Бывший главный тренер и президент ВК «Маркохим» Александр Вертель, который сейчас работает на кафедре физвоспитания университета, рассказал, что этот вид спорта пользуется поддержкой ректора вуза Константина Балабанова. На торжественном открытии турнира ректор пообещал сделать эти соревнования традиционными. В нынешнем турнире участвовали четыре команды: студенты двух мариупольских вузов – ПГТУ и МГУ, а также коллектив Бердянского государственного педагогического университета и команда из Волновахи.

Команду Волновахи выводил на площадку капитан Данил Радкевич. Он отметил, что даже если его команда не выиграет этот турнир, то ребята приобретут опыт выступлений в соревнованиях, да и выступать на такой хорошей площадке им приходится не каждый день: «Состав у нас в последнее время стал слабее, многие ребята разъехались, но стараемся держать марку. Хотя несыгранность, непонимание партнера могут сказаться в решающие моменты партии».

Соперники встречались друг с другом по круговой системе, каждый провел по три матча. Согласно регламенту, для победы в поединке нужно было выиграть два сета (каждый до 25 очков). В случае равенства игрался дополнительный, укороченный сет до 15 очков.

Первое место и кубок МГУ завоевала студенческая команда из Бердянска, в ее активе три победы. На втором месте волейболисты Приазовского государственного технического университета, которые уступили победителям со счетом 1:2 (об остроте соперничества свидетельствует счет третьего сета – 21:19 в пользу БГПУ). Третьими стали хозяева турнира, студенты МГУ, а команда Волновахи – четвертая.

Организаторы наградили индивидуальными призами лучших игроков в каждом коллективе. Ими стали: Кирилл Пономаренко – БГПУ, Денис Онищук – ПГТУ, Александр Багмен – МГУ и Николай Ермоленко – Волноваха.

  


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