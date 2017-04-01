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Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41

Город спорта с Александром Куртовым

«Королева спорта» открыла летний сезон

В областном чемпионате выступали спортсмены из четырех городов

На стадионе «Ильичевец» состоялись первые в этом году легкоатлетические старты под открытым небом. В чемпионате Донецкой области «Олимпийские надежды Приазовья» выступало свыше 100 легкоатлетов. Вместе с мари­упольскими спортсменами борьбу за победу вели гости из Угледара, Бахмута и Константиновки. Победители и призеры соревнований определялись в двух возрастных группах: средней (четырнадцать-пятнадцать лет) и старшей (шестнадцать-семнадцать).

В тройном прыжке среди легкоатлетов средней возрастной группы главным претендентом на победу был воспитанник тренера

Сергея Лемешко из спортшколы №4 Никита Буханцов. Недавно он стал серебряным призером чемпионата Украины в двоеборье, которое включает в себя бег на шестьдесят метров и тройной прыжок. Никита в своей лучшей, заключительной шестой попытке в тройном прыжке показал результат 12,03 м, чем остался недоволен: «В тройном прыжке большую роль при разбеге играет ветер, да и планка для отталкивания не совсем качественная, неудобная, в ногу не попадаешь. А что касается чемпионата Украины, то поначалу у меня лучше получался спринт, потом – тройной. В итоге решили с тренером сделать связку "тройной прыжок – 60 метров"». На этих соревнованиях Никита также победил в беге на сто метров, прыжках в длину и метании копья.

Среди девушек в старшей группе Анастасия Демченко из областной спортшколы «Украина», специализирующаяся в беге на средние дистанции, выиграла забег на 800 и 1500 метров в старшей группе: «На 800 метров я выбрала тактику сразу же после старта выйти вперед, так как моя главная соперница не участвовала. Я держалась бы за ней, и результат был бы лучше. А так я все время лидировала, первые 200 м хорошо пробежала, а потом старалась удержать темп, но ветер помешал показать хороший результат».

Главный тренер сборной команды Мариуполя по легкой атлетике Валентин Киян рассказал о планах наших ведущих легкоатлетов на ближайшее время: «Это у нас первый старт на открытом воздухе, второй состоится в Бахмуте через неделю, где будет определяться сборная области. А в конце апреля пройдет чемпионат Украины».

  


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