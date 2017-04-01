Четверг, 20 апреля 2017 года, № 41 Город спорта с Александром Куртовым

«Стандарты» решают все Фото fcilich.com. А вы, друзья, как ни держите... Игроки «Николаева» так и не смогли обезопасить свои ворота от точного удара Дениса Кожанова.



Оба своих гола мариупольская команда забила со штрафных ударов Газон стадиона «Центральный» до сих пор, несмотря на середину апреля, оставляет желать лучшего. Да и турнирное положение хозяев поля заставляло их идти во встрече с лидером ва-банк. Не забылся еще кубковый матч здесь же, в Николаеве, который остался за «корабелами». Все это вкупе и делало этот поединок сверхпринципиальным. Дебют матча остался за мариупольской командой. Подопечные Александра Севидова провели ряд неплохих атак, в них самое активное участие принял Руслан Кисиль (в этой встрече он играл роль центрфорварда, которая в «Ильичевце» обычно отведена его тезке Фомину). До конца первого тайма гости продолжали владеть инициативой, уверенно комбинировали в середине поля, но подобраться к воротам «Николаева» у них получалось с трудом. Во-первых, соперники очень грамотно и самоотверженно играли в обороне, во-вторых, газон нивелировал преимущество гостей в технике. Запомнился удар Дмитрия Мишнева из-за пределов штрафной площадки, но вратарь николаевцев, хотя и с трудом, отразил мяч. На 41-й минуте «Ильичевец» забил первый гол. Случилось это после того, как Александр Насонов заработал штрафной удар. К мячу подошел Руслан Кисиль и отличным ударом через «стенку» из игроков поразил верхний угол ворот «Николаева». А в начале второго тайма приазовцы удвоили свое преимущество. Теперь уже хозяева остановили с нарушением правил Дмитрия Мишнева, и Денис Кожанов ударом в нижний угол ворот заставил николаевцев снова начинать с центра поля. После этого дважды мог забивать Сергей Рудыка, однако ударам полузащитника «Ильичевца» не хватило точности. Хозяева пытались хотя бы сократить разрыв в счете, но уверенно на последнем рубеже сыграл Рустам Худжамов, отразив удары Берко и Куценко. И все-таки усилия «корабелов» были вознаграждены. Куценко ворвался в штрафную площадку «Ильичевца» и, по мнению рефери, был остановлен Виталием Кольцовым с нарушением правил. Берко с одиннадцатиметровой отметки переиграл мариупольского голкипера, установив окончательный результат 2:1 в пользу лидера первой группы. Эта победа стала для «Ильичевца» уже четвертой подряд. В николаевском матче за приазовскую команду дебютировал Артур Новотрясов, который во втором тайме заменил получившего травму Сергея Вакуленко. Отметим также, что свой первый матч за «Ильичевец» после возвращения провел Константин Ярошенко. Наставник «Ильичевца» Александр Севидов после матча был краток: «Получилась тяжелейшая игра, трудная победа. Было очень тяжелое поле. Мы не совсем привыкли к нему. Еще в первом тайме ребята жаловались, что «подсели» ноги. И наверное, не только у нас, но и у футболистов «Николаева». Мы понимали, что нас ждет сложный матч. «Николаев» находится в зоне вылета и поэтому должен цепляться за очки в каждой игре. В общем, сегодня так и получилось. Тем приятнее наша победа. Считаю, что сегодня сказался класс наших футболистов. Два штрафных – два гола. Теперь будем готовиться к следующей игре с "Нефтяником"». Свой комментарий дал и главный тренер «корабелов» Руслан Забранский: «Игра, на мой взгляд, получилась неплохой, все ребята старались и выглядели не слабее, чем соперники. Конечно же, хотели пополнить очковый багаж, но не получилось. К сожалению, в последних матчах пропустили со «стандартов», не смогли защититься в таких ситуациях. В общем же мы попали в сложные обстоятельства, и теперь самим нужно выбираться из этой ямы. Нам обязательно надо брать очки в двух последующих выездных играх чемпионата. Параллельно будем готовиться и к кубковой встрече с «Динамо». Надеюсь, в скором времени возвратятся в строй Рогозинский, Момот, Батюшин, Морис. И все вместе, всем коллективом решим стоящие перед нами задачи». Свой ближайший поединок «Ильичевец» сыграет в субботу 22 апреля на домашнем стадионе с «Нефтяником» из Ахтырки. Начало встречи в 14:00.