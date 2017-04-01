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Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40
План мероприятий центра социальной защиты «Забота»
В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной
17 апреля
Выходной день.
18 апреля
9:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
12:30 «Я пригласить хочу на танец вас» – танцевальная программа;
13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа».
19 апреля
9:00 репетиция ансамбля «Витязь»;
10:00 клуб рукоделия «Природа и фантазия»;
11:00 Барбара Шер «Мечтать не вредно» – заседание клуба «Любители книги»;
12:30 концерт ансамбля «Витязь»;
13:30 репетиция ансамбля «Ретро».
20 апреля
8:00 совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;
9:00 клуб рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»;
12:30 концерт ансамбля «Азовочка»;
13:30 репетиция ансамбля «Любисток».
21 апреля
10:00 заседание клуба «Любители путешествий»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;
12:30 «Яркие мгновения весны» – спектакль театра-студии «Неугомонные сердца»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».