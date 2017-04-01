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Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40


План мероприятий центра социальной защиты «Забота»

В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной

 

17 апреля

Выходной день.

18 апреля

9:00      репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»;

10:00    репетиция ансамбля «Сударушки»;

12:30    «Я пригласить хочу на танец вас» – танцевальная программа;

13:30    репетиция ансамбля «Ильичевская душа».

19 апреля

9:00      репетиция ансамбля «Витязь»;

10:00    клуб рукоделия «Природа и фантазия»;

11:00    Барбара Шер «Мечтать не вредно» – заседание клуба «Любители книги»;

12:30    концерт ансамбля «Витязь»;

13:30    репетиция ансамбля «Ретро».

20 апреля

8:00      совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений;

9:00      клуб рукоделия «Мечта»;

10:00    репетиция ансамбля «Сударушки»;

10:00    репетиция ансамбля «Азовочка»;

12:30    концерт ансамбля «Азовочка»;

13:30    репетиция ансамбля «Любисток».

21 апреля

10:00    заседание клуба «Любители путешествий»;

10:00    репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»;

12:30    «Яркие мгновения весны» – спектакль театра-студии «Неугомонные сердца»;

13:30    репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

  


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