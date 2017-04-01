Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40

План мероприятий центра социальной защиты «Забота» В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной 17 апреля Выходной день. 18 апреля 9:00 репетиция театра-студии «Неугомонные сердца»; 10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»; 12:30 «Я пригласить хочу на танец вас» – танцевальная программа; 13:30 репетиция ансамбля «Ильичевская душа». 19 апреля 9:00 репетиция ансамбля «Витязь»; 10:00 клуб рукоделия «Природа и фантазия»; 11:00 Барбара Шер «Мечтать не вредно» – заседание клуба «Любители книги»; 12:30 концерт ансамбля «Витязь»; 13:30 репетиция ансамбля «Ретро». 20 апреля 8:00 совещание с председателями советов ветеранов структурных подразделений; 9:00 клуб рукоделия «Мечта»; 10:00 репетиция ансамбля «Сударушки»; 10:00 репетиция ансамбля «Азовочка»; 12:30 концерт ансамбля «Азовочка»; 13:30 репетиция ансамбля «Любисток». 21 апреля 10:00 заседание клуба «Любители путешествий»; 10:00 репетиция ансамбля народной песни «Ивушки»; 12:30 «Яркие мгновения весны» – спектакль театра-студии «Неугомонные сердца»; 13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».