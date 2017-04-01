Роддом №2 в Левобережном районе стал практически подшефным для председателя совета общественных организаций Мариуполя Дмитрия Забавина и заслуженного мастера спорта, паралимпийца Даниила Чуфарова – в минувшую среду активисты занялись благоустройством территории. «Мы неоднократно приходили на помощь этому роддому: очень удачно (учитывая отсутствие горячей воды в городе с 1 апреля) подарили бойлер, установили современное LED-освещение. Недавно приезжали сюда, чтобы поздравить милых дам с Международным женским днем. А когда узнали, что роддом организует масштабный субботник, тоже решили внести свой посильный вклад», – отметил Даниил Чуфаров.

Полезный подарок

«Мы, конечно же, не приехали с пустыми руками и, кроме того что помогли в уборке территории, привезли 23 саженца. При выборе кустов и деревьев обращали внимание не только на устойчивость саженцев к нашему климату, но и на красоту. Мы хотели, чтобы обновленная зеленая зона радовала мамочек и сотрудников роддома многообразием красок и ароматов. Поэтому подобрали контрастную березу, ароматную сирень и эффектный бобовник, именуемый в народе «золотым дождем» за яркие грозди желтых цветов», – рассказал Дмитрий ­Забавин.

«Зеленые» эмоции не заставят себя долго ждать. «Береза первой наряжается в зеленую листву, а в народе считается, что она еще и покровительствует женщинам. Бобовник и сирень просто дарят хорошеевЂ‚настроениевЂ‚нежными цветами. Подарок оказался очень уместным. Растительность не обновлялась годами, некоторые деревья уже засохли и требовали замены», – поделилась завхоз родильного дома №2 Юлия Журба.

Общими усилиями

Поддержала активистов и Левобережная районная организация людей с инвалидностью. «В свое время мы консультировали руководство роддома, как сделать его доступным для жителей с инвалидностью. Персонал пошел навстречу, и родильный дом оборудоваливЂ‚пандусом,вЂ‚создали специальную комнату для приема женщин с нарушениями опорно-двигательной системы. Сегодня мы вместе с общественниками и сотрудниками роддома наводим порядок и высаживаем новые деревья», – рассказала председатель Левобережной районной организации людей с инвалидностью Алина Гурьева.

Зелень круглый год

«Это не одноразовая акция, мы хотим и дальше помогать роддому и ухаживать за высаженными деревьями. Более того, планируем периодически добавлять новые саженцы, чтобы зеленая зона всегда выглядела ухоженной и аккуратной. Осенью же думаем посадить хвойники, чтобы зеленый фон сохранялся круглый год», – поделился планами общественный активист Дмитрий Забавин.

Участники субботника надеются, что все саженцы приживутся и будут радовать посетителей роддома шепотом листвы и уютной тенью в летний зной.



