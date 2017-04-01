Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 14 апреля 2017 года, Пятница
Готовьте ваши денежки
Сбудется ли мечта художников?
Ветер перемен
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Символ новой жизни

Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40


Символ новой жизни

Весеннее обновление. Высаженные активистами деревья и кустарники помогут преобразить территорию родильного дома.

Мариупольские активисты высадили на территории роддома 23 молодых деревца

Роддом №2 в Левобережном районе стал практически подшефным для председателя совета общественных организаций Мариуполя Дмитрия Забавина и заслуженного мастера спорта, паралимпийца Даниила Чуфарова – в минувшую среду активисты занялись благоустройством территории. «Мы неоднократно приходили на помощь этому роддому: очень удачно (учитывая отсутствие горячей воды в городе с 1 апреля) подарили бойлер, установили современное LED-освещение. Недавно приезжали сюда, чтобы поздравить милых дам с Международным женским днем. А когда узнали, что роддом организует масштабный субботник, тоже решили внести свой посильный вклад», – отметил Даниил Чуфаров.

Полезный подарок

«Мы, конечно же, не приехали с пустыми руками и, кроме того что помогли в уборке территории, привезли 23 саженца. При выборе кустов и деревьев обращали внимание не только на устойчивость саженцев к нашему климату, но и на красоту. Мы хотели, чтобы обновленная зеленая зона радовала мамочек и сотрудников роддома многообразием красок и ароматов. Поэтому подобрали контрастную березу, ароматную сирень и эффектный бобовник, именуемый в народе «золотым дождем» за яркие грозди желтых цветов», – рассказал Дмитрий ­Забавин.

«Зеленые» эмоции не заставят себя долго ждать. «Береза первой наряжается в зеленую листву, а в народе считается, что она еще и покровительствует женщинам. Бобовник и сирень просто дарят хорошеевЂ‚настроениевЂ‚нежными цветами. Подарок оказался очень уместным. Растительность не обновлялась годами, некоторые деревья уже засохли и требовали замены», – поделилась завхоз родильного дома №2 Юлия Журба.      

Общими усилиями

Поддержала активистов и Левобережная районная организация людей с инвалидностью. «В свое время мы консультировали руководство роддома, как сделать его доступным для жителей с инвалидностью. Персонал пошел навстречу, и родильный дом оборудоваливЂ‚пандусом,вЂ‚создали специальную комнату для приема женщин с нарушениями опорно-двигательной системы. Сегодня мы вместе с общественниками и сотрудниками роддома наводим порядок и высаживаем новые деревья», – рассказала председатель Левобережной районной организации людей с инвалидностью Алина Гурьева.  

Зелень круглый год

«Это не одноразовая акция, мы хотим и дальше помогать роддому и ухаживать за высаженными деревьями. Более того, планируем периодически добавлять новые саженцы, чтобы зеленая зона всегда выглядела ухоженной и аккуратной. Осенью же думаем посадить хвойники, чтобы зеленый фон сохранялся круглый год», – поделился планами общественный активист Дмитрий Забавин. 

Участники субботника надеются, что все саженцы приживутся и будут радовать посетителей роддома шепотом листвы и уютной тенью в летний зной.


 

 

 

Татьяна Мацкова, фото Евгения Носенко  


Другие новости выпуска № 40 от 15 апреля 2017 года
  • Обновление транспорта с размахом? Вполне реально /
  • Готовьте ваши денежки /
  • Бойлер vs горячее водоснабжение /
  • Со Светлым Христовым Воскресением! /
  • Наливайка или «магазин у дома»? /
  • Безвиз по биометрии: идем в миграционную службу /
  • Броские картинки как веяние времени /
  • Символ новой жизни /
  • Елена Махова: «Если принимаю решение, никогда от него не отступаю» / Публично о личном с Анастасией Дмитраковой
  • Дни памяти /
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий центра социальной защиты «Забота» /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Готовьте ваши денежки
    Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...


    Клевое дело
    С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Подробнее...


    Мифическое право на социальную защиту
    Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования