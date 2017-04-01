Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 14 апреля 2017 года, Пятница
Готовьте ваши денежки
Со Светлым Христовым Воскресением!
Мариупольский боксер привез из Европы «бронзу»
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Дни памяти

Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40


Дни памяти

В поминальные дни, с 18 по 26 апреля, к Старо-Крымскому и Новотроицкому кладбищам общественный транспорт будет ходить в специальном режиме. К Старо-­Крымскому автобусы будут отправляться с АС-2 (остановка коммунального автобуса №58). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами

10-15 минут. К Новотроицкому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта «Пл. Победы» (Левобережный район). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 20-30 минут. Стоимость проезда в спецмаршрутах будет оплачиваться в полном размере, без предоставления льгот на проезд.

  


Другие новости выпуска № 40 от 15 апреля 2017 года
  • Обновление транспорта с размахом? Вполне реально /
  • Готовьте ваши денежки /
  • Бойлер vs горячее водоснабжение /
  • Со Светлым Христовым Воскресением! /
  • Наливайка или «магазин у дома»? /
  • Безвиз по биометрии: идем в миграционную службу /
  • Броские картинки как веяние времени /
  • Символ новой жизни /
  • Елена Махова: «Если принимаю решение, никогда от него не отступаю» / Публично о личном с Анастасией Дмитраковой
  • Дни памяти /
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий центра социальной защиты «Забота» /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Готовьте ваши денежки
    Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...


    Клевое дело
    С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Подробнее...


    Мифическое право на социальную защиту
    Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования