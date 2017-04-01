Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40





Дни памяти

В поминальные дни, с 18 по 26 апреля, к Старо-Крымскому и Новотроицкому кладбищам общественный транспорт будет ходить в специальном режиме. К Старо-­Крымскому автобусы будут отправляться с АС-2 (остановка коммунального автобуса №58). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами