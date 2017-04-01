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Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40
Дни памяти
В поминальные дни, с 18 по 26 апреля, к Старо-Крымскому и Новотроицкому кладбищам общественный транспорт будет ходить в специальном режиме. К Старо-Крымскому автобусы будут отправляться с АС-2 (остановка коммунального автобуса №58). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами
10-15 минут. К Новотроицкому кладбищу автобусы будут отправляться с остановочного пункта «Пл. Победы» (Левобережный район). Время работы с 7:00 до 16:00. Интервал движения между автобусами 20-30 минут. Стоимость проезда в спецмаршрутах будет оплачиваться в полном размере, без предоставления льгот на проезд.