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Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40


Наливайка или «магазин у дома»?

Мариупольская дилемма: необходимо развивать малый бизнес, но не путем размножения МАФов

Строительство киоска возле горбольницы №3, против установки которого в начале этой недели протестовали общественные активисты, продолжается. Уже положено основание, возведены стены, и все это, уверяют местные чиновники, вполне законно. «В понедельник здесь был демонтирован незаконный МАФ и началась установка нового объекта торговли, соответствующего утвержденному архетипу, в формате "магазин у дома"», – рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук. И добавил: в киоске будут продавать продукты питания, поставят кофемашину,вЂ‚планируютвЂ‚торговать квасом, кофе, чаем на разлив, а также, возможно, пивом. Однако это не будет наливайкой в классическом смысле. Конкурс на размещение киоска именно в этом месте выиграла мариупольская фирма «Виннерс», которая занимается производством кваса и пива.

Но в этой истории остаются все же неясности: само решение муниципалитета по МАФам запрещает «размещать торговое сооружение для осуществления розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками, если пешеходная доступность к объекту торговли меньше 100 м от территории или помещений дошкольных, лечебных и образовательных учреждений». Тем не менее это почему-то не помешало установке рядом с поликлиникой нового МАФа и никак не препятствует работе уже действующих, где торгуют сигаретами, шаурмой и пивом на разлив. Кроме того, новый МАФ расположен на зеленой зоне, хотя ставить киоски на газонах вышеупомянутое решение также запрещает.

Непонятно и другое. Почему представители Национального корпуса «Азов», которые в начале недели даже заблокировали работу строителей, не обратили внимания на аналогичные киоски, в шаговой доступности?

В свою очередь Сергей Марчук утверждает, что ни одного незаконного МАФа в Мариуполе не останется. Но, судя по всему, трактовать решение об их размещении можно по-разному, как показал пример с установкой нынешнего киоска у горбольницы.

Татьяна Собецкая  


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