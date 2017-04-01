Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 14 апреля 2017 года, Пятница
Уроки мужества для потомков
Готовьте ваши денежки
#MRPLconnection: больше поездов и нормальных дорог!
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Безвиз по биометрии: идем в миграционную службу

Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40


Безвиз по биометрии: идем в миграционную службу

Ждем. Получив добро СБУ, специалисты ЦНАП готовы не мешкая возобновить процесс оформления и выдачи биометрических документов.

В Мариуполе, как и повсюду в Украине, временно приостановили оформление и выдачу биометрических документов в ЦНАП

6 апреля – в день, когда Европарламент одобрил безвиз для Украины, по всей стране в ЦНАП временно приостановили оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспортов и ID-паспортов). Причина – следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ у одного из операторов связи. Когда заработает реестр – пока никто не знает.

Тем не менее процесс выдачи паспортов не остановился: подразделения миграционной службы по-прежнему работают в штатном режиме.

Напомним, после введения безвизового режима украинцы смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз по биометрическим загран­паспортам. Тем, у кого есть действующие визы и загранпаспорта без биометрических данных, оформлять загранпаспорт нового образца необязательно.

Очередь на три месяца

Мариупольский ЦНАП (пр. Мира, 107) начал оформлять загран­паспорта с 7 февраля 2017 года. «В течение месяца подали документы 829 человек, из них 342 получили паспорта, остальным выдадут не раньше, чем завершится следствие СБУ», – рассказывает начальник ЦНАП Елена Парамонова. По ее словам, очередь из желающих получить биометрические паспорта для выезда за границу расписана на три месяца вперед. Когда реестр перестал работать, запись временно прекратили.

Чтобы узнать, возобновилось ли оформление и выдача биометрических документов в ЦНАП, достаточно позвонить по телефонам 58-70-50, 067-941-04-44, 095-106-12-37 или отправить вопрос на электронную почту (cnap@mariupolrada.gov.ua).

Примут всех

Гражданам, которым загранпаспорт необходимо получить как можно быстрее, лучше обратиться в подразделения миграционной службы.

В пресс-службе Главного управления Государственной миграционной службы в Донецкой области сообщают, что очереди за загран­паспортами в Мариуполе всегда были и остаются большими, это связано и с тем, что в наш полумиллионный город съезжаются граждане с временно неподконтрольных Украине территорий. С начала этого года через структурные подразделения Государственной миграционной службы в Мариуполе оформили загран­паспорта 7,2 тыс. человек.

Доставка документов из Киева в Мариуполь затруднена, поэтому вместо положенных 20 рабочих дней загранпаспорт приходится ожидать в течение месяца-двух, заплативвЂ‚привЂ‚этомвЂ‚557 грн 32 коп. административноговЂ‚сбора.вЂ‚За срочность придется отдать больше – 810 грн 32 коп., но вместо обещанных семи рабочих дней граждане фактически получают документ в течение 16-17 дней.

Время покажет

ВведениевЂ‚безвизовоговЂ‚режима между Украиной и ЕС поставит под вопрос целесообразность визовых центров при посольствах и консульствах стран Шенгенской зоны. При благоприятных обстоятельствах с середины июня украинцам не нужно будет оформлять визы. Правда, списывать со счетов посредников еще рано.

НавЂ‚вопрос,вЂ‚невЂ‚прекратится ли выдача виз в Грецию в связи с введением безвиза, в Генеральном консульстве Греции в Украине (г. Мариуполь) нам ответили: для начала следует дождаться безвизового режима, а там видно будет.

Мигрируем по-старинке

Пока ЦНАП завис, биометрические паспорта можно оформить в миграционных службах

Центральный отдел – ул. Фонтанная, 73;

Левобережный – пр. Металлургов, 16;

Кальмиусский – ул. Контрольная, 54; Приморский –

ул. Морских десантников, 19.

Отделы централизованного оформления документов в г. Мариуполе №№ 1, 2 находятся по ул. Георгиевской, 30-а и ул. Митрополитской, 20.

 

 

 

Юлия Франжева, фото Евгения Носенко  


Другие новости выпуска № 40 от 15 апреля 2017 года
  • Обновление транспорта с размахом? Вполне реально /
  • Готовьте ваши денежки /
  • Бойлер vs горячее водоснабжение /
  • Со Светлым Христовым Воскресением! /
  • Наливайка или «магазин у дома»? /
  • Безвиз по биометрии: идем в миграционную службу /
  • Броские картинки как веяние времени /
  • Символ новой жизни /
  • Елена Махова: «Если принимаю решение, никогда от него не отступаю» / Публично о личном с Анастасией Дмитраковой
  • Дни памяти /
  • На слуху: значимые события недели /
  • План мероприятий центра социальной защиты «Забота» /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Готовьте ваши денежки
    Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Подробнее...


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...


    Клевое дело
    С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Подробнее...


    Мифическое право на социальную защиту
    Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования