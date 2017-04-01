Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40





Безвиз по биометрии: идем в миграционную службу

Ждем. Получив добро СБУ, специалисты ЦНАП готовы не мешкая возобновить процесс оформления и выдачи биометрических документов.





В Мариуполе, как и повсюду в Украине, временно приостановили оформление и выдачу биометрических документов в ЦНАП

6 апреля – в день, когда Европарламент одобрил безвиз для Украины, по всей стране в ЦНАП временно приостановили оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспортов и ID-паспортов). Причина – следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ у одного из операторов связи. Когда заработает реестр – пока никто не знает.

Тем не менее процесс выдачи паспортов не остановился: подразделения миграционной службы по-прежнему работают в штатном режиме.

Напомним, после введения безвизового режима украинцы смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз по биометрическим загран­паспортам. Тем, у кого есть действующие визы и загранпаспорта без биометрических данных, оформлять загранпаспорт нового образца необязательно.

Очередь на три месяца

Мариупольский ЦНАП (пр. Мира, 107) начал оформлять загран­паспорта с 7 февраля 2017 года. «В течение месяца подали документы 829 человек, из них 342 получили паспорта, остальным выдадут не раньше, чем завершится следствие СБУ», – рассказывает начальник ЦНАП Елена Парамонова. По ее словам, очередь из желающих получить биометрические паспорта для выезда за границу расписана на три месяца вперед. Когда реестр перестал работать, запись временно прекратили.

Чтобы узнать, возобновилось ли оформление и выдача биометрических документов в ЦНАП, достаточно позвонить по телефонам 58-70-50, 067-941-04-44, 095-106-12-37 или отправить вопрос на электронную почту (cnap@mariupolrada.gov.ua).

Примут всех

Гражданам, которым загранпаспорт необходимо получить как можно быстрее, лучше обратиться в подразделения миграционной службы.

В пресс-службе Главного управления Государственной миграционной службы в Донецкой области сообщают, что очереди за загран­паспортами в Мариуполе всегда были и остаются большими, это связано и с тем, что в наш полумиллионный город съезжаются граждане с временно неподконтрольных Украине территорий. С начала этого года через структурные подразделения Государственной миграционной службы в Мариуполе оформили загран­паспорта 7,2 тыс. человек.

Доставка документов из Киева в Мариуполь затруднена, поэтому вместо положенных 20 рабочих дней загранпаспорт приходится ожидать в течение месяца-двух, заплативвЂ‚привЂ‚этомвЂ‚557 грн 32 коп. административноговЂ‚сбора.вЂ‚За срочность придется отдать больше – 810 грн 32 коп., но вместо обещанных семи рабочих дней граждане фактически получают документ в течение 16-17 дней.

Время покажет

ВведениевЂ‚безвизовоговЂ‚режима между Украиной и ЕС поставит под вопрос целесообразность визовых центров при посольствах и консульствах стран Шенгенской зоны. При благоприятных обстоятельствах с середины июня украинцам не нужно будет оформлять визы. Правда, списывать со счетов посредников еще рано.

НавЂ‚вопрос,вЂ‚невЂ‚прекратится ли выдача виз в Грецию в связи с введением безвиза, в Генеральном консульстве Греции в Украине (г. Мариуполь) нам ответили: для начала следует дождаться безвизового режима, а там видно будет.

Мигрируем по-старинке

Пока ЦНАП завис, биометрические паспорта можно оформить в миграционных службах

Центральный отдел – ул. Фонтанная, 73;

Левобережный – пр. Металлургов, 16;

Кальмиусский – ул. Контрольная, 54; Приморский –

ул. Морских десантников, 19.

Отделы централизованного оформления документов в г. Мариуполе №№ 1, 2 находятся по ул. Георгиевской, 30-а и ул. Митрополитской, 20.

Юлия Франжева, фото Евгения Носенко