Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40

Обновление транспорта с размахом? Вполне реально Парламент ратифицировал соглашение с ЕБРР, и Мариуполь надеется на европейские инвестиции Общественный транспорт – болезненная тема не только для Мариуполя. Но добираясь с утра на работу, мы не анализируем всеукраинскую проблему и не вздыхаем сочувственно в адрес соотечественников, а хотим, чтобы местные трамваи, троллейбусы и автобусы ходили регулярно и нам не нужно было бы втискиваться в переполненный салон. Конечно же, все горожане мечтают, чтобы общественный коммунальный транспорт стал комфортным и мог конкурировать по мобильности с частными перевозками. Об этом же свидетельствует и наша редакционная почта, как и о том, что обновление парка МТТУ не осталось незамеченным горожанами. Напомним, в 2017 году на приобретение новых единиц подвижного состава в городском бюджете запланировано 78 миллионов гривен, на эти средства будут куплены 16 дополнительных троллейбусов. В Мариуполе заменят остановочные павильоны, которые будут оборудованы современными электронными табло с расписанием движения маршрутов. «Также в этом году за счет областных денег мы купим еще 5 трамваев плюс 15 трамваев за счет городского бюджета. Еще 10 трамваев – в качестве подарка от города Праги, они переоборудованы под украинские стандарты», – сообщил на презентации проекта программы социально-экономического развития первый заместитель мэра Александр Голтвенко. По оценкам экспертов, для полного восстановления транспортной инфраструктуры нашего города необходимо более 1 млрд грн. Охватить весь транспортный комплекс По мнению городского головы Вадима Бойченко, Мариуполь не имеет возможности самостоятельно провести эту реформу, но вполне может рассчитывать на европейскую поддержку: «Необходимо учитывать, что транспортная инфраструктура – это дороги, рельсовое полотно, контактная сеть, сам транспорт, плюс трамвайно-троллейбусные депо, где обслуживается подвижной состав, – пояснил мэр. – Стратегия экономического развития города, которую мы приняли, охватывает весь транспортный комплекс. Это огромный объем средств, естественно, мы сами не в состоянии все охватить, поэтому работаем сегодня с европейскими банками, подали заявки. Мы плотно сотрудничаем по вопросам развития местного транспорта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). И как раз на форуме ОБСЕ, недавно проходившем в Мариуполе, детально, предметно обговаривали с представителями банка эти вопросы. В среду Верховной Радой было ратифицировано соглашение о сотрудничестве Украины с ЕБРР, и этот шаг, надеемся, отзовется реальной помощью Мариуполю». Поддержка народных депутатов «Эта сделка даст возможность получить 200 миллионов еврокредита под низкие проценты для обновления подвижного состава транспорта в городах», – поясняет лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Вместе с тем политик отметил, что при освоении средств нужно закупать только отечественную продукцию, производство которой дает рабочие места для украинцев. «Покупая импортную технику, вы кредитуете чужую экономику, создаете рабочие места для наших конкурентов. Нужно давать работу отечественным производителям техники», – заявил парламентарий. Как подчеркнул Вадим Бойченко, без помощи европейских партнеров и внешних инвестиций реформирование общественного транспорта сильно затянется: «Сотрудничество с Европейским банком – важный шаг для Мариуполя. Мы готовы к взаимодействию во всех направлениях. Партнерство такого уровня выводит наш город на новый этап развития, и мы приложим максимум усилий, чтобы приоритетные для банка проекты были реализованы максимально эффективно». Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя: «Когда-то в городе коммунальный транспорт охватывал весь спектр пассажирских перевозок. Сегодня его дальнейшее развитие требует системного подхода. И мы должны искать альтернативные источники финансирования». Николай Пожогин