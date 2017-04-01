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Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40


Бойлер vs горячее водоснабжение

Что выгоднее:  пользоваться водонагревателем или платить за централизованную подачу горячей воды?

Мариупольцы, не желающие зависеть от поставки горячей воды «Мариупольтеплосетью», уже давно обзавелись бойлерами. С 1 апреля все горожане были поставлены перед выбором: мыться холодной водой, греть ее в кастрюлях или искать альтернативные способы. Выиграют ли абоненты, установив бойлер, или централизованная подача горячей воды в итоге окажется дешевле?

Горячая вода, прощай навсегда?

Мариуполь, к слову, остался единственным городом в Донецкой области, где еще не отменили централизованное горячее водоснабжение, но возобновится ли оно в следующем отопительном сезоне – вопрос. Как объяснил директор ДРЖКИ Мариупольского горсовета Игорь Бабек, в нашем городе данной услугой пользуется, по предварительным данным, всего около 50 тысяч абонентов, и их становится все меньше. Кроме того, неясно, какой же будет цена на газ. Если абонплату за голубое топливо все же введут, то это скажется и на тарифах для населения.

Как отметил городской голова Вадим Бойченко во время презентации Программы социально-экономического развития Мариуполя на 2017 год, создана специальная комиссия, которая подготовит статистику абонентов, пользующихся альтернативным способом подогрева воды. После того как выяснится количество «безбойлерных» потребителей, реально нуждающихся в горячем водоснабжении, городская власть обещает принять решение о дальнейшей судьбе существования в нашем городе централизованного горячего водоснабжения.

Наибольшей популярностью среди мариупольцев пользуются бюджетные водонагреватели накопительного типа объемом от 50 до 100 литров и мощностью 1,2 – 2 кВт.

От двух тысяч гривен до бесконечности…

«Наплыв покупателей начался еще в выходные 1 – 2 апреля, – рассказал Дмитрий, продавец магазина электрооборудования на Центральном рынке. – Особенно люди интересуются бойлерами подешевле, но хорошего качества. Самые дешевые у нас (от 2,2 тысячи гривен) –на 50 лит­ров, мощностью 1,2 кВт, с «мокрым» тэном. Воду до температуры 70 градусов такой бойлер греет за 2,5 часа, но обычно ее нагревают примерно до 40 градусов – этого достаточно, чтобы принять душ». Дороже стоят бойлеры с так называемым «сухим» тэном – от 3,4 тысячи. Их преимущество в том, что нагревательный элемент не контактирует с водой и его не нужно ежегодно чистить от накипи. Установка бойлера стоит 350 гривен, плюс нужно доплатить около 300 гривен за материалы. Также специалисты рекомендуют не пожалеть денег на фильтр для воды (порядка 350 грн), которыйвЂ‚позволитвЂ‚существенно продлить срок годности устройства.

Считаем затраты

Для того чтобы выяснить, что же экономичнее – пользование электробойлером или услуга централизованного горячего водоснабжения, подсчитаем приблизительные затраты на то и другое для среднестатистической семьи, состоящей из четырех человек.

Для начала определим, сколько семья тратила на оплату горячей воды. Стоимость одного кубометра горячей воды (при наличии полотенцесушителя) – 79,46 грн. Среднемесячное потребление, предположим, составляло порядка трех кубов, то есть горячая вода обходилась в 318 гривен ежемесячно.

ТеперьвЂ‚подсчитаем,вЂ‚сколько придется платить при наличии бойлера объемом 100 литров: в месяц (100 литров/день умножим на 30 дней) он будет производить до 3 тысяч литров горячей воды, то есть те же 3 кубометра. При стоимости кубометра холодной воды (со стоками) 15,28 грн, вода обойдется в месяц примерно в 46 грн. Плюс стоимость электроэнергии: 2,5 часа (столько требуется для подогрева) умножим на 2 (мощность нагревателя), на 1,68 (стоимость одного киловатта) и на 30 (количество дней), получается 252 грн/мес. В итоге горячая вода при использовании бойлера обойдется приблизительно ввЂ‚300вЂ‚грнвЂ‚ежемесячно, что на 6% меньше, чем при пользовании услугой централизованного горячего водоснабжения. Но с затратами на установку, фильтр ивЂ‚материалывЂ‚бойлервЂ‚обойдется не менее 3 тыс. грн. Срок службы в среднем составляет около пяти лет, таким образом, к ежемесячной стоимости горячей воды можно прибавить 50 гривен.

Таким образом, при самых грубых подсчетах горячая вода при использовании бойлера будет ежемесячно обходиться на 10% дороже, чем при пользовании услугой централизованной подачи. Учитывая все нюансы, можно сделать вывод, что единственным плюсом перехода на индивидуальный нагрев воды является то, что больше не придется зависеть от «Мари­упольтеплосети».

Татьяна Собецкая  


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