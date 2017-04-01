Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40

Готовьте ваши денежки Фото Евгения Носенко: Дорогое удовольствие. С каждым годом, чтобы собраться за большим праздничным пасхальным столом всей семьей, украинцам приходится выкладывать все больше и больше.



Во сколько обойдется пасхальный стол мариупольцам и какие приятные сюрпризы готовит город в праздничные дни? Приближается очередной большой праздник – Пасха, Светлое Христово Воскресение. И так уж заведено, что у нас принято отмечать торжества за праздничным столом. Цены на продукты на этой неделе устремились вверх. Если в 2016 году на продукты к Пасхе украинцу нужно было потратить около 500 гривен, то сегодня этот же самый список потянет уже минимум на 650 гривен. Нельзя не упомянуть, что на повышение цен оказал влияние рост минимальной зарплаты до 3200 гривен, а также непосредственная близость Мариуполя к зоне АТО – цены у нас не только в праздничные, но и в самые обычные дни одни из самых высоких в Украине. Что почем? Итак, давайте более подробно разберемся с продуктовой корзиной. Одним из наиболее востребованных «пасхальных» продуктов были и остаются куриные яйца, ведь какая Пасха без крашенок? Да и при выпечке куличей без них не обойтись. Цены на этот стратегический продукт меняются практически каждую неделю. В прошлом году десяток яиц стоил около 10 гривен, еще неделю назад их можно было купить за 11,50 грн. А уже за несколько дней до праздника цена на них выросла минимум до 15 грн в супермаркете, домашние яйца стоят и того дороже – от 20 до 25 гривен. В то же время несколько дней назад в одном из супермаркетов мой коллега стал свидетелем того, как горожане активно разбирали яйца по 9,70 грн – люди брали товар по несколько лотков. Между тем в 2016 году в канун пасхальных праздников максимальная стоимость куриных яиц достигала 17-18 гривен. Килограмм сала с прорезью в прошлом году стоил в районе 100 гривен, а на сегодняшний день за этот продукт придется выложить порядка 115 гривен. С подорожанием мяса не могла не измениться и стоимость колбасных изделий: если в минувшем году за килограмм копченой колбасы отдавали 60-65 гривен, то в 2017-м ее цена стартует от 78 гривен. Колбаса докторская обойдется примерно в 60 гривен, однако нам удалось найти ее и по 45 гривен за килограмм. Правда, если учесть, что кило свежего мяса стоит 100 гривен, стоит задуматься, из чего сделана такая колбаса. Свежие огурцы я нашел по 60 гривен за килограмм, а помидоры – по 56. Не разочарует покупателей, наверное, только майонез – небольшой тюбик для салата, с невысокой жирностью, можно приобрести за 7,50 гривен. Это, пожалуй, один из самых недорогих продуктов к праздничному столу. Связано это, видимо, с тем, что в Украине выращивают много подсолнечника и стоимость растительного масла мало изменилась. А вот еще один ходовой вид масла, сливочное, заметно подорожал – упаковка 0,5 кг, которую в минувшем году можно было взять за 30-40 гривен, ввЂ‚этом стоит минимум 55, а то и дороже. Не менее 100 гривен за килограмм обойдется покупка твердого сыра. В противном случае на качество не стоит и рассчитывать. Сырный продукт – так сегодня называется произведенное из растительных жиров «нечто», отдаленно напоминающее старое доброе лакомство из коровьего молока. Праздничный ажиотаж Ну и напоследок сравним цены на наиболее ходовой праздничный продукт – пасхальный кулич. Для тех, кто предпочитает покупать «пасочки» вместо того, чтобы выпекать их самому, придется отдать за килограмм готового продукта примерно 56-60 гривен. Паски улучшенные с шоколадом ивЂ‚прочими «наворотами» – 43 грн за 300 – 400 граммов выпечки. В 2016 году покупка кулича к Пасхе обходилась приблизительно в 40 грн. «То, что цены заметно взлетели, видно даже неискушенному покупателю. Остается надеяться, что после Пасхи они немного спадут. А то наши предприниматели имеют манеру завышать цены на праздники, а потом никто не хочет возвращать их на более приемлемый уровень. А ведь у людей с деньгами туго – для того чтобы накрыть праздничный стол, приходится тратить чуть ли не последнее», – жалуется пенсионерка Вера Валерьевна. Завершить ассортимент праздничного меню может украинский кагор. И тут желающих разговеться после поста ожидает огромное разнообразие: стоимость бутылки 0,75 литра сладкого вина начинается от 45 гривен, а заканчивается в районе 120. Отметим, что даже при огромном желании мы не могли бы точно сравнить цены во всех торговых точках города. Возможно, вам удастся найти какие-то продукты несколько дешевле, чем в нашем перечне, либо наоборот – гораздо дороже. Арт-перформанс для горожан Для тех мариупольцев, у которых пасхальные праздники ассоциируются не только с застольем, департамент культуры городского совета приготовил приятный сюрприз. В субботу, 15 апреля, на Театральной площади состоится праздничный флешмоб. Все желающие смогут поучаствовать в росписи громадных писанок метровой высоты, выполненных из пенопласта, а также в украшении огромного пасхального кулича. В мероприятии также примут участие члены фолк-клубов «Ярослава» и «Макошь», которые и помогут мариупольцам создать оригинальный арт-перформанс. Мы же желаем вам хорошего настроения и светлых праздников. Владимир Щербаков