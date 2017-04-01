Суббота, 15 апреля 2017 года, № 40

Броские картинки как веяние времени Символ любви и верности. Мурал, украсивший здание АСРЗ, – прекрасный образец осмысленного подхода к заполнению городского пространства. «Наша цель – внести яркие краски в жизнь, сломать стереотипы и мотивировать общество мыслить позитивно», – пояснил кур



Аллюзии. Вспомним Остапа Бендера: «Киса, я хочу вас спросить как художник художника: вы рисовать умеете?»



Каждый видит свое. Художник и горожане разошлись в понимании нарисованного – жители испугались пожара.



Взгляд из подворотни. Граффити должно быть смелым и в то же время сдержанным.



Фото Николая Коляды. Цветовой посыл в яблочко! Аэрозольные баллончики, измазанные краской руки, джинсы и футболки – зато серый забор на полигоне «Аэродром» стал первым достойным примером применения творческой энергии молодых.



Чему служит современная настенная живопись? Городской эстетике? Или несет еще и смысловую нагрузку, поднимая острые социальные вопросы? Еще два года назад в обиходе подавляющего большинства мари­упольцев не было слова «мурал». Лишь на просторах Интернета мы читали о появлении гигантских изображений на стенах многоэтажек Киева, Одессы, Львова, Днепра и только мечтали о подобном в Мариуполе. И вот – понеслось... Вначале было… «Слово «мурал» происходит от латинского murum, что значит стена, – рассказала Татьяна Були, заведующая Мариупольским художественным музеем имени Архипа Куинджи. – Многие искусствоведы утверждают, что это слово имеет английское происхождение: mural – «настенный рисунок», «фреска», но как культурное явление мурализм зародился в Мексике. Искусство должно напрямую обращаться к народу, возрождать древнюю культуру индейцев, быть массовым и поднимать людей на революционную борьбу – именно на эти ценности опирались Диего Ривера и другие представители движения монументальной живописи в 1920-1960-х годах. Вдохновленные мексиканской революцией художники выбрали в качестве холста для своего искусства фасады и стены зданий». Праздник искусства Идея муралов прижилась и в бывшем Союзе. В марте 1918 года Владимиром Маяковским со товарищи от имени футуристов был опубликован Декрет № 1 «О демократизации искусств (заборная литература и площадная живопись)», который гласил: «1. Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения – дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах. 2. Во имя великой поступи равенства каждого пред культурой свободное слово творческой личности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений, и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев, и на платьях всех граждан. 3. Пусть самоцветными радугами перекинутся картины (краски) на улицах и площадях от дома к дому, радуя, облагораживая глаз (вкус) прохожего. Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями своего мастерства иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов. Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно глубиной мысли великих современников, созерцать цветистую яркость красивой радости сегодня. Пусть улицы будут праздником искусства для всех». Количество – качество Сегодня количество муралов в «стрит-арт копилке» Мариуполя перевалило за десяток, и не замечать это культурное явление уже никак нельзя. А это значит, что и активного общественного обсуждения не избежать. И вот уже организаторы «муральных проектов» наряду с восхищением и благоговейными взглядами получают объективную оценку своей деятельности, проглатывая пока еще кофейными ложками небезосновательную критику со стороны не только возмущенных художников и архитекторов-урбанистов, но и обычных обывателей. Создать и сохранить Радующие глаз мариупольские муралы должны быть сохранены, уверена начальник управления культуры Донецкой областной военно-гражданской администрации Алина Певная: «Это актуальные маркеры развития современного искусства, и их нужно сберечь, поэтому необходим реестр и регулярная проверка состояния муралов, чтобы предотвращать вандализм и показать горожанам необходимость участия в общественной жизни, если не личного, то хотя бы посредством неравнодушного отношения к тому, что создается для общего блага». Первый Всеукраинский В Мариуполе попытка как-то организовать юных художников, любящих обрисовывать стены соседних домов, была предпринята еще летом 2007 года. Молодежка меткомбината имени Ильича провела Первый Всеукраинский арт-фестиваль граффити. Его результатом стала живописная стена на полигоне «Аэродром», который предназначался для драг-рейсинга. 100 оттенков краски Великолепным подарком к 120-ле­тию меткомбината имени Ильича стал мурал, появившийся на 270 метрах бетонного забора предприятия вдоль Никопольского проспекта. «Мы долго раздумывали над тем, что именно должно украсить стену комбината. Наша главная цель – показать мощь градообразующего предприятия и его значение в жизни мариупольцев. в итоге решили, что мурал будет включать в себя несколько фрагментов: силуэты города, современное производство и процесс рождения стали, а также – предприятие будущего. И работник завтрашнего дня, управляющий производством силой мысли, стал ключевой фигурой мурала», – рассказал руководитель арт-студии «Четвертый элемент» Максим Светлов. К слову, в процессе создания мурала было использовано более 100 разных оттенков краски. И еще: данное произведение стрит-арта является, пожалуй, основным посылом многим оформителям городского пространства. Украшение наружной части заводского забора – прекрасный пример применения творческих сил молодых художников, когда не следует сразу браться за обрисовывание стен жилых домов, которым в ближайшее время предстоит обязательное утепление, а, значит, и сама работа исчезнет навсегда. Достойное качество Как рассказал начальник управления градостроительства и архитектуры городского совета Александр Каверин, его ведомство не занимается согласованием эскиза будущего мурала, как и места его расположения: «Я положительно отношусь к этому веянию современности, ведь внимание мариупольцев привлекают и броские картинки, и яркие краски. с точки зрения рядового горожанина у меня есть вопросы к содержанию некоторых изображений, но, как специалиста, меня больше беспокоит качество исполнения работ, чтобы муралы «прослужили» как можно дольше». Не повторять ошибок «Украину захлестнула волна муралов, которая со стороны напоминает попытки успеть в последний вагон уходящего поезда, – считает Ирина Волкова, директор Центра современного искусства имени Архипа Куинджи. – Размах, с которым это делают в столице, напоминает подход к советской пятилетке – в кратчайшие сроки дешевым и доступным способом хотят обернуть город в красивый фантик некой «европейскости». Жителям Мариуполя лучше позаботиться об энергоэффективности зданий, пойти по пути действительно продвинутой Европы, где создают колорит микрорайона за счет специальных конструкций для утепления зданий, окрашивая их покрытие в любой цвет прямо на заводе-изготовителе. Это пусть и прагматичный, но тоже уход от серости. И тогда на фоне этого благополучия уместно подумать и об эстетической составляющей». Проблема Сегодня пора признать, что, кроме расцвечивания серости мариупольских улиц, необходимо задумываться над смысловой нагрузкой новомодной стенописи. Очевидно, нужен художественный совет, который будет отражать наиболее прогрессивную точку зрения наших горожан. Сделать это будет непросто, но необходимо, хотя бы для того чтобы центральные улицы не украшали картинки типа отпечатанных детских ладошек, под каким бы благовидным соусом это ни подавалось. Ведь те же дети начнут думать, что это считается почетным – измазать краской стену любого дома. Подобные проекты хороши в детских оздоровительных центрах, но на городских стенах смотрятся они достаточно непривлекательно. «А я против всяких художественных советов для инициатив громады, – заявил известный мариупольский фотохудожник Борис Дембицкий. – По традиции на этом месте неожиданно появится чиновник, который будет лоббировать интересы определенного круга. Возможно, решение в том, чтобы общественность каким-то образом влияла на эстетическую составляющую муралов Мариуполя». Николай Пожогин, фото Евгения Носенко