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Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39

Pro-творчество с Николаем Пожогиным

Вдохновение длиной в четверть века

Живописные аллюзии. «Разговор». Полотно Вадима Ланового как призыв поговорить о возвышенном.
«Мариуполь. Улицами старого города. 2016». Виктор Харакоз, холст, акрил.
«Осенний вечер. 2004». виктор кофанов.
«На Азовском море». Евгений Скорлупин.

Открылась ретроспективная выставка работ мариупольских художников, посвященная 25-летию городской организации Национального союза художников Украины

Четверть века – достойная дата для творческой организации и хороший повод к размышлению о современном изобразительном искусстве в Мариуполе и во всей Украине. Потому выставка «Художник и время», развернутая в залах художественного музея имени Архипа Куинджи, – это актуальный взгляд на работы мастеров кисти и грифеля с позиций ретроспективы и исторической преемственности.

«Мариупольская организация НСХУ была создана 8 апреля 1992 года по решению 1-го учредительного съезда художников Украины, – рассказала Татьяна Були, заведующая музеем. – И это стало актом признания плодотворной деятельности нескольких поколений мастеров изобразительного искусства нашего города. В настоящее время в организации состоит 30 художников. Еще недавно их было больше…»

Интересно, станет ли кто-нибудь возражать, если первым в этом списке мы назовем имя всемирно известного нашего земляка Архипа Куинджи, пейзажи которого по праву вошли в сокровищницу мировой культуры? Нынешняя выставка приковывает к себе внимание своей колористикой, иногда граничащей с декоративностью. При этом непостижимым образом экспозиция очаровывает камерностью, даже несмотря на монументальные произведения. Тонкая игра света и тени в полотнах мариупольских мастеров подчеркивает реалистическое начало нашей художественной школы. И это взаимопроникновение праздничной красочности и ненавязчивого шарма отсылает к живописным работам мастера света Архипа Куинджи – именно так называли его современники.

«Практически сто работ 37 авторов экспонируется на выставке «Художник и время», – пояснила Татьяна Були. – Чтобы представить всех, мы отобрали по одной картине из фондов нашего музея. И добавили современные работы из мастерских художников. Так что ценителям прекрасного есть на что посмотреть: здесь и живопись, и графика, медальерное и декоративно-прикладное искусство. Выставка демонстрирует своеобразие и оригинальность талантов мариупольских мастеров, разножанровость их творчества, убедительность работы в различных художественных стилях – от реализма до авангарда, владение разнообразными техниками».

Интересно, что к 20-летию мариупольской организации был издан каталог, куда вошли репродукции работ самых талантливых художников. «Нужно отметить, что выход в свет подобного каталога – событие для нашего города знаковое. Это первое в истории Мариуполя издание, которое посвящено творчеству исключительно местных художников. Ранее единичные картины наших земляков можно было увидеть только в областных каталогах», – прокомментировал заслуженный художник Украины Сергей Баранник.

Организаторы нынешней выставки обещали к лету издать новый каталог работ, посвященный уже 25-летию организации.

 

 

 

 

 

  


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