Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39

Город спорта с Александром Куртовым



Мариупольский боксер привез из Европы «бронзу»

Фото автора: Победа – это работа целой команды. Городской голова лично поздравил боксера, тренера и главу Мариупольской федерации по боксу.





Вадим Бойченко отметил спортсмена премией городского сонета

Двадцатилетний боксер Рости­слав Белостоцкий успешно дебютировал на чемпионате Европы по боксу среди мужчин в возрастной группе до 22 лет. Чемпионат проходил с 13 по 22 марта в румынском городе Браила.

В весовой категории до 49 кг за награды сражались 14 спорт­сменов.вЂ‚СогласновЂ‚жеребьевке, первый бой Ростиславу Белостоцкому предстояло провести в четвертьфинале 18 марта. Там его соперником стал представитель Венгрии Габор Вирбанте, и Ростиславу удалось одержать победу. В полуфинале 20 марта мариупольскому спорт сменувЂ‚противостоялвЂ‚француз Биллял Беннама. К сожалению, Ростислав Белостоцкий немного уступил ­оппоненту, завоевав бронзовую медаль.

Нацелен на «золото»

«В этот раз соперник оказался чуть-чуть опытней, но это не повод опускать руки. У нас есть цель, поэтому учтем ошибки этих соревнований и будем готовиться к следующим», – отметил тренер спортсмена Ярослав Подмастерчик. Сам боксер надеется в следующем году вернуться с чемпионата Европы с золотой медалью. У него за плечами 10 лет тренировоквЂ‚ивЂ‚многочисленные победы на всеукраинских конкурсах. Ранее он уже получил звание чемпиона Украины в возрастной категории до 22 лет и занял второе место среди взрослых боксеров.

Пример для молодежи

Достижения мариупольца отметил и мэр города Вадим Бойченко. Он наградил спортсмена денежной премией и сувенирами. «Я горжусь тем, что в Мариуполе появляются такие спортсмены. Ростислав станет примером для молодежи. Я сам два года занимался боксом и знаю, что в этом спорте недостаточно физической силы, нужен еще сильный характер, проработанная стратегия и тактика боя. Я понимаю, какой титанический труд и спортсмена, и тренера предшествовал этой ­победе», – отметил мэр.

Татьяна Мацкова