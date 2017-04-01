Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39 Город спорта с Александром Куртовым

«Азовские дельфины» ощипали «Ястребов» Играют гладиаторы ХХІ века. Именно так называют в прессе игроков в американский футбол.



Скорее в бой. Счет на табло не позволяет «Ястребам» долго «валяться» на траве, нужно отыгрываться.



Нас много, а мяч – один. Такие ситуации в американском футболе не редкость.



Гости из Белой Церкви сдались под натиском мариупольцев На стадионе «Азовец» свой стартовый поединок чемпионата украинской лиги американского футбола провела мариупольская команда «Азовские дельфины». Команду «Ястребы» из Белой Церкви хозяева поля обыграли со счетом 22:8. Матч состоялся в солнечный воскресный день при достаточно большом количестве зрителей. Большинство из сидящих на трибунах – молодежь, что, впрочем, легко объяснимо. Американский футбол для украинцев – новый, если не сказать экзотический вид спорта. Не все знают правила игры, которая сводит с ума большую часть населения Соединенных Штатов, но сам внешний вид спортсменов – в шлемах, с защитной экипировкой, которая визуально увеличивает габариты футболиста, впечатляет. Можно много рассуждать, приживется ли этот вид спорта в Украине, но уже проводятся чемпионаты страны, и второй год подряд в них участвует мариупольская команда. Как рассказал нашей газете играющий тренер и капитан «Азовских дельфинов» Дмитрий Вукич, команда была создана в 2012 году, официальная дата основания – 22 октября. Поначалу «Дельфины» проводили товарищеские поединки с соперниками из других городов, а с прошлого года стали участниками чемпионата украинской лиги американского футбола (УЛАФ). Но в дебютном сезоне 2016 года мариупольцы выступили не совсем удачно. По словам Вукича, у коман­ды были проблемы с составом, не могли найти достаточное количество игроков. Зато сейчас в составе «Дельфинов» – 35 спортсменов, среди них есть представители из Запорожья и Мелитополя. В этом году среди 18 команд чемпионата УЛАФ, разбитых на три дивизиона – А, В и С, «Азовские дельфины» выступают в дивизионе С. На открытие сезона в Мариуполь приехал президент лиги Максим Шило. Сам поединок проходил живо, с комментариями ведущего, который по ходу матча разъяснял зрителям тонкости правил. Игра длится четыре периода чистого времени по 30 минут каждый. Мариупольская команда на правах хозяев поля сразу же захватила инициативу и вышла вперед в счете. Первый период остался за «Дельфинами» – 8:0. Во втором преимущество мариупольцев увеличилось до 22:0. Третья четверть не принесла успеха ни одной из команд, а на заключительный период больше сил сохранили гости, они смогли сократить разрыв в счете, но, к радости местных болельщиков, «Дельфины» в итоге оказались сильнее – 22:8. Свой следующий поединок чемпионата УЛАФ «Азовские дельфины» проведут в Мариуполе 13 мая с «Гепардами» из Южного (Одесская область). Фото Евгения Носенко