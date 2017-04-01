Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39





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Права и обязанности потребителей коммунальных услуг

«Обязаны ли жители ежемесячно сообщать показания приборов учета жилищно-коммунальным службам? Какими законами это регулируется? Правомерно ли, что если потребитель самостоятельно не передает показания, то коммунальщики начисляют платеж исходя из средних показателей по дому?»

Жители дома №160 по проспекту Строителей

– Согласно статье 20 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» потребитель имеет право:

1) своевременно получать качественные услуги;

2) получать необходимую информацию о перечне услуг, их стоимости, структуре цены/тарифа, нормах потребления;

3) на возмещение убытков, причиненных имуществу и/или помещению;

4) на устранение выявленных недостатков в предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

5) на уменьшение размера платы за предоставленные услуги в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме, снижения их качества;

6) на освобождение от уплаты стоимости услуг за период временного отсутствия потребителя при соответствующем документальном оформлении, а также за период фактического отсутствия жилищно-коммунальных услуг, определенных договором;

7) получать от исполнителя компенсацию за превышение нормативных сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

8) на проверку количества и качества жилищно-коммунальных услуг в порядке, установленном Кабмином Украины;

9) на заключение договора с исполнителем соответствующих услуг на профилактику, поверку, а также замену или ремонт санитарно-технических приборов, устройств, оборудования и средств учета, которые вышли из строя.

Наряду с перечисленными правами на потребителя возлагаются и определенные обязанности:

1) заключить договор об оказании жилищно-коммунальных услуг;

2) своевременно принимать меры по устранению выявленных неполадок, которые произошли по собственной вине;

3) обеспечивать целостность средств учета и не вмешиваться в их работу;

4) за собственный счет ремонтировать и производить замену санитарно-технических приборов и устройств, оборудования, которые вышли из строя по его вине;

5) оплачивать жилищно-коммунальные услуги в сроки, установленные договором или законом;

6) соблюдать правила пожарной и газовой безопасности, санитарные нормы;

7) допускать в помещения представителей исполнителя/производителя для ликвидации аварий, устранения неполадок оборудования, его установки и замены, проведения осмотров и проверки показателей средств учета (в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества, может быть осуществлено проникновение в жилище для проведения осмотра и ликвидации аварии без получения согласия потребителя);

8) придерживаться требований жилищного и градостроительного законодательства относительно осуществления ремонта или реконструкции помещений или их частей;

9) своевременно проводить подготовку жилья и его технического оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период;

10) в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги платить пеню в установленных законом или договором размерах.