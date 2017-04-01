Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 13 апреля 2017 года, Четверг
#MRPLconnection: больше поездов и нормальных дорог!
«Азовские дельфины» ощипали «Ястребов»
Мифическое право на социальную защиту
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Спросите у юриста с Татьяной Собецкой

Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39


Спросите у юриста с Татьяной Собецкой

Свои вопросы присылайте на адрес электронной почты: pressa@mtv.pics или в СМС-сообщении по телефону 097-853-11-44.

Консультирует читателей заведующая юридической консультацией Левобережного района Мариупольской городской коллегии адвокатов Елена Ивашина.

Права и обязанности потребителей коммунальных услуг

«Обязаны ли жители ежемесячно сообщать показания приборов учета жилищно-коммунальным службам? Какими законами это регулируется? Правомерно ли, что если потребитель самостоятельно не передает показания, то коммунальщики начисляют платеж исходя из средних показателей по дому?»

Жители дома №160 по проспекту Строителей

– Согласно статье 20 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» потребитель имеет право:

1) своевременно получать качественные услуги;

2) получать необходимую информацию о перечне услуг, их стоимости, структуре цены/тарифа, нормах потребления;

3) на возмещение убытков, причиненных имуществу и/или помещению;

4) на устранение выявленных недостатков в предоставлении жилищно-коммунальных услуг;

5) на уменьшение размера платы за предоставленные услуги в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме, снижения их качества;

6) на освобождение от уплаты стоимости услуг за период временного отсутствия потребителя при соответствующем документальном оформлении, а также за период фактического отсутствия жилищно-коммунальных услуг, определенных договором;

7) получать от исполнителя компенсацию за превышение нормативных сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

8) на проверку количества и качества жилищно-коммунальных услуг в порядке, установленном Кабмином Украины;

9) на заключение договора с исполнителем соответствующих услуг на профилактику, поверку, а также замену или ремонт санитарно-технических приборов, устройств, оборудования и средств учета, которые вышли из строя.

Наряду с перечисленными правами на потребителя возлагаются и определенные обязанности:

1) заключить договор об оказании жилищно-коммунальных услуг;

2) своевременно принимать меры по устранению выявленных неполадок, которые произошли по собственной вине;

3) обеспечивать целостность средств учета и не вмешиваться в их работу;

4) за собственный счет ремонтировать и производить замену санитарно-технических приборов и устройств, оборудования, которые вышли из строя по его вине;

5) оплачивать жилищно-коммунальные услуги в сроки, установленные договором или законом;

6) соблюдать правила пожарной и газовой безопасности, санитарные нормы;

7) допускать в помещения представителей исполнителя/производителя для ликвидации аварий, устранения неполадок оборудования, его установки и замены, проведения осмотров и проверки показателей средств учета (в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества, может быть осуществлено проникновение в жилище для проведения осмотра и ликвидации аварии без получения согласия потребителя);

8) придерживаться требований жилищного и градостроительного законодательства относительно осуществления ремонта или реконструкции помещений или их частей;

9) своевременно проводить подготовку жилья и его технического оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период;

10) в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги платить пеню в установленных законом или договором размерах.

Коммунальные службы должны начислять платеж только по фактическим показаниям приборов учета и не имеют права это делать исходя из средних показателей. Такое начисление может осуществляться только в том случае, если прибор учета сломан и это зафиксировано документально.

  


Другие новости выпуска № 39 от 13 апреля 2017 года
  • Медицина станет условно бесплатной /
  • Аферисты выселяют из квартиры /
  • Почетных мариупольцев прибудет? /
  • Уроки мужества для потомков /
  • На четыре района – два управления Пенсионного фонда /
  • Жизнь без газа /
  • Дело добровольное /
  • Весомая потеря /
  • Плюс департамент /
  • Грядет сокращение /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Ветер перемен /
  • Утверждение тарифов – на местный урівень /
  • «Орленок» отдадут военным /
  • С легкой руки мастера / Город моды с Татьяной Мацковой
  • Спросите у юриста с Татьяной Собецкой /
  • «Азовские дельфины» ощипали «Ястребов» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариупольский боксер привез из Европы «бронзу» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Вдохновение длиной в четверть века / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...


    Клевое дело
    С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Подробнее...


    Мифическое право на социальную защиту
    Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий Подробнее...


    Лидерство объединенных громад очевидно
    Премьер-министр Украины считает реформу децентрализации успешной Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования