Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39 Город моды с Татьяной Мацковой

С легкой руки мастера



Парикмахер-стилист Алена Жилякова о создании красивой прически: синергия науки и искусства Известный в Мариуполе преподаватель парикмахерского искусства рассказала «Ильичевцу. Город», как добиться признания и выбрать хорошего мастера. Проверено на себе Моя бабушка работала парикмахером, но это не было моей детской мечтой. Тем не менее после школы я решила продолжить ее профессию и выучилась на парикмахера-модельера в училище №4. На этих сухих базовых знаниях я проработала три года. Бралась за все: окрашивание, стрижки или просто укоротить посеченные кончики. Тогда я думала, что таким образом смогу большему научиться, но профессионального роста не было. Политика парикмахерской, в которую заглядывали в основном пенсионеры, была ориентирована на количество, а не на качество. Это не то, к чему я стремилась. Потом меня пригласили в салон красоты другого уровня. Поначалу я боялась, что не справлюсь, но это был важный шаг вперед. Клиенты требовали большего мастерства. И я поехала учиться в столицу, на курсы ведущего мастера парикмахерского искусства, поработала немного в киевском салоне… Это словно разбудило меня от глубокого сна. Я поняла, что знания, которые получала до этого, были далеки от парикмахерского искусства. Нас учили, что есть несколько видов причесок: каре, каскад, канадка и так далее, но никто не объяснял, как строится стрижка, что существует геометрия прически и какие есть техники, чтобы создать идеальную стрижку. Позже я училась и на других курсах известных hair-дизайнеров, которые помогли повысить мое мастерство. 80% мариупольских парикмахеров стригут, полагаясь на свою интуицию, без необходимого фундамента знаний. Помню, как я сама, не имея представления о том, как рождается форма, пыталась стричь так называемое каре, но оно у меня не получалось. Я обращалась за помощью к коллегам, но ситуация лучше не становилась. В итоге я взглянула страху в глаза и с помощью двух зеркал опробовала стрижку на себе. Только тогда поняла геометрию этой прически и научилась создавать ее для других. Сейчас занимаюсь преподаванием, чтобы помочь начинающим мастерам сократить тот путь, который прошла я. В своей школе рассказываю о точных английских техниках стрижек, а главное – учу будущих мастеров пониманию формы и умению создать любую прическу. Найти хорошего мастера сложно Первое время меня удивляло, что многие мариупольцы идут в салон как на казнь. Я начала опрашивать знакомых и выяснила, что практически каждый имеет негативный опыт посещения парикмахера, который навсегда поменял его отношение к этому искусству. Мастера часто грубят, разговаривают по телефону во время работы – в общем, всем своим поведением демонстрируют, что клиент для них не более чем средство заработка, им глубоко наплевать, с какой прической он выйдет из салона и тем более – с каким настроением. Чтобы заработать побольше денег, мастера записывают по 10-12 человек на день и, пока клиент сидит с краской на волосах, успевают сделать стрижку другому. Это неправильно! Работать сообща Когда клиент приходит с картинкой и говорит, что хочет ту или иную прическу, проще всего сказать «ок» и сделать по образцу. Но это неверно. Каждый человек особенный, у него есть своя естественная красота, которую хочется подчеркнуть. Клиент не может реально оценить, подойдет ли эта прическа к его чертам лица, конституции тела. Важно учесть каждую мелочь: ширину спины, рост, телосложение и так далее – и тогда предложить адаптированную под человека стрижку. Подчеркнуть красоту, а не подстричь по шаблону На самом деле неправильной прической можно испортить даже самую прекрасную внешность. Например, если девушка невысокого роста хочет носить длинные волосы, она должна учесть, что прямая линия на спине сделает ее еще ниже, здесь стоит придать прическе правильную форму. А популярная «школьная» челка с ровным срезом подчеркнет каждый недостаток и сделает вас старше. Особенно такая челка опасна для женщин после 50, поскольку акцент сместится на линию подбородка, которая уже не настолько упруга, как раньше. Советы по уходу за волосами от профи Во время мытья головы шампунь заходит в глубину волоса, раскрывая чешуйки. Если их не закрыть, волосы будут казаться тусклыми и шершавыми, а внутрь них быстро попадут микрочастички пыли. Мыть голову придется чаще, поэтому лучше закрывать эти чешуйки сразу. Для этого можно использовать маску для волос, но ни в коем случае не наносите ее на корни. У них есть естественная жировая защита на 5-7 см, а если покрыть маской кожу, она перестанет дышать, а волосы быстро станут грязными. Шампуни и кондиционеры для окрашенных волос придумали не зря, ведь такие волосы нуждаются в особом уходе. Например, если блондинка после окрашивания с лучшими намерениями нанесет маску для глубокого восстановления, цвет вымоется, а волосы моментально станут желтыми. Мыть длинные волосы сложнее, поэтому достаточно делать это раз в три-четыре дня. Короткие можно мыть и каждый день, хотя бы для того, чтобы обновить укладку. За ночь волосы запоминают форму подушки, поэтому прическа с утра не должна вас пугать. Какой бы идеальной ни была стрижка после салона, за ней все равно нужно ухаживать. Еще один быстрый способ закрыть чешуйки после мытья головы и красиво уложить волосы – утюжок. Если правильно им пользоваться, вреда он не принесет. Главное – опрыскать волосы термозащитой и тщательно высушить их перед укладкой. Для выравнивания достаточно 170-180 градусов, температура 200-220 нужна для создания локонов. И не следует тесно прижимать пластины друг к другу, так можно просто выдернуть волосы.