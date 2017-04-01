Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39

Городская афиша Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь (Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63) 14 апреля, 18:00 – «Примадонны», комедиявЂ‚ввЂ‚двухвЂ‚действиях.вЂ‚Режиссер-постановщик – Константин Добрунов. 15 апреля, 18:00 – «Последний подвиг Ланцелота», фэнтези в двух действиях по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Режиссер-постановщик Анатолий Левченко. 19 апреля, 18:00 – «Гайдамаки», сценическая композиция по одно­именной поэме Тараса Шевченко. Режиссер-постановщиквЂ‚Сергей Мусиенко. 20 апреля 18:00 – «Алые паруса», музыкальная фантазия в двух действиях по мотивам повести Александра Грина. ­Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин. Дворец культуры «Молодежный» (ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12) 16 апреля, 15:00 – праздничная дискотека «В ритме молодости». Городской дворец культуры «Чайка» (пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88) 15 апреля, 13:00 – заседание клуба любителей украинской песни и тра­диций. 16 апреля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства. 16 апреля, 17:00 – «Ангелы трубят с небес: радуйтесь, Христос воскрес!» – праздничный вечер в клубе «Встреча». Городской дворец культуры (ул. Азовстальская, 13, тел. (0629)вЂ‚22-12-54) 15 апреля, 10:00 – заседание клуба радиолюбителей. 15 апреля, 13:00 – заседание англо­язычного клуба. 16 апреля, 12:00 – развлекательная программа «В кругу друзей». Дворец металлургов (пр. Металлургов, 150, тел. (0629)вЂ‚47-31-74) 18 апреля, 18:00 – «Улыбайтесь, счастье рядом» – бенефис Алексея Симонова. Художественный музей имени А.И. Куинджи (ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09) 13 апреля – 20 мая – выставка «Художник и время», посвященная 25-летию Мариупольской организации Национального союза художников Украины. Центральная детская библиотека (пр. Металлургов, 29) 15 апреля, 12:00 – мастер-класс «Пасхальна лялька-вербниця». Платформа «ТЮ» (ул. Митрополитская, 19) 5 апреля, 19:00 – фестивальное кино в «ТЮ»: фильм Бабака Джалали «Радио­грезы». Экстрим-парк 15 апреля, 15:00 – «По морям, по волнам...» – открытие экстрим-парка.