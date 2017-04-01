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Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39


Городская афиша

Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь

(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)

14 апреля, 18:00 – «Примадонны», комедиявЂ‚ввЂ‚двухвЂ‚действиях.вЂ‚Режиссер-постановщик – Константин Добрунов.

15 апреля, 18:00 – «Последний подвиг Ланцелота», фэнтези в двух действиях по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Режиссер-постановщик Анатолий Левченко.

19 апреля, 18:00 – «Гайдамаки», сценическая композиция по одно­именной поэме Тараса Шевченко.

Режиссер-постановщиквЂ‚Сергей Мусиенко.

20 апреля 18:00 – «Алые паруса», музыкальная фантазия в двух действиях по мотивам повести Александра Грина. ­Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин.

 

Дворец культуры «Молодежный»

(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)

16 апреля, 15:00 – праздничная дискотека «В ритме молодости».

 

Городской дворец культуры «Чайка»

(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)

15 апреля, 13:00 – заседание клуба любителей украинской песни и тра­диций.

16 апреля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.

16 апреля, 17:00 – «Ангелы трубят с небес: радуйтесь, Христос воскрес!» – праздничный вечер в клубе «Встреча».

 

Городской дворец культуры

(ул. Азовстальская, 13, тел. (0629)вЂ‚22-12-54)

15 апреля, 10:00 – заседание клуба радиолюбителей.

15 апреля, 13:00 – заседание англо­язычного клуба.

16 апреля, 12:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».

 

Дворец металлургов

(пр. Металлургов, 150, тел. (0629)вЂ‚47-31-74)

18 апреля, 18:00 – «Улыбайтесь, счастье рядом» – бенефис Алексея Симонова.

 

Художественный музей имени А.И. Куинджи

(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)

13 апреля – 20 мая – выставка «Художник и время», посвященная 25-летию Мариупольской организации Национального союза художников Украины.

 

Центральная детская библиотека

(пр. Металлургов, 29)

15 апреля, 12:00 – мастер-класс «Пасхальна лялька-вербниця».

 

Платформа «ТЮ»

(ул. Митрополитская, 19)

5 апреля, 19:00 – фестивальное кино в «ТЮ»:  фильм Бабака Джалали «Радио­грезы».

 

Экстрим-парк

15 апреля, 15:00 – «По морям, по волнам...» – открытие экстрим-парка.

  


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