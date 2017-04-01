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Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39
Городская афиша
Донецкий академический областной драматический театр, Мариуполь
(Театральная площадь, 1, т. кассы (0629) 34-56-63)
14 апреля, 18:00 – «Примадонны», комедиявЂ‚ввЂ‚двухвЂ‚действиях.вЂ‚Режиссер-постановщик – Константин Добрунов.
15 апреля, 18:00 – «Последний подвиг Ланцелота», фэнтези в двух действиях по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Режиссер-постановщик Анатолий Левченко.
19 апреля, 18:00 – «Гайдамаки», сценическая композиция по одноименной поэме Тараса Шевченко.
Режиссер-постановщиквЂ‚Сергей Мусиенко.
20 апреля 18:00 – «Алые паруса», музыкальная фантазия в двух действиях по мотивам повести Александра Грина. Режиссер-постановщик – Станислав Непряхин.
Дворец культуры «Молодежный»
(ул. Харлампиевская, 17/25, т. (0629) 33-12-12)
16 апреля, 15:00 – праздничная дискотека «В ритме молодости».
Городской дворец культуры «Чайка»
(пр. Лунина, 71, т. (0629) 37-81-88)
15 апреля, 13:00 – заседание клуба любителей украинской песни и традиций.
16 апреля, 11:00 – заседание клуба любителей театрального искусства.
16 апреля, 17:00 – «Ангелы трубят с небес: радуйтесь, Христос воскрес!» – праздничный вечер в клубе «Встреча».
Городской дворец культуры
(ул. Азовстальская, 13, тел. (0629)вЂ‚22-12-54)
15 апреля, 10:00 – заседание клуба радиолюбителей.
15 апреля, 13:00 – заседание англоязычного клуба.
16 апреля, 12:00 – развлекательная программа «В кругу друзей».
Дворец металлургов
(пр. Металлургов, 150, тел. (0629)вЂ‚47-31-74)
18 апреля, 18:00 – «Улыбайтесь, счастье рядом» – бенефис Алексея Симонова.
Художественный музей имени А.И. Куинджи
(ул. Георгиевская, 58, т. (0629) 33-32-09)
13 апреля – 20 мая – выставка «Художник и время», посвященная 25-летию Мариупольской организации Национального союза художников Украины.
Центральная детская библиотека
(пр. Металлургов, 29)
15 апреля, 12:00 – мастер-класс «Пасхальна лялька-вербниця».
Платформа «ТЮ»
(ул. Митрополитская, 19)
5 апреля, 19:00 – фестивальное кино в «ТЮ»: фильм Бабака Джалали «Радиогрезы».
Экстрим-парк
15 апреля, 15:00 – «По морям, по волнам...» – открытие экстрим-парка.