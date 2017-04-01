Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39





«Орленок» отдадут военным

Сложным путем: имущество бывшего детского лагеря сначала передадут городу, потом государству

Меткомбинат «Азовсталь» передает целостный имущественный комплекс детского оздоровительного центра «Орленок», расположенный на Морском бульваре, в городскую коммунальную собственность. Такой проект решения внесен в повестку дня сессии Мариупольского горсовета, которая состоится на следующей неделе.

«Это бывший пионерский лагерь, там стоит 56-я отдельная мотопехотная бригада, у Министерства обороны есть намерение использовать его для проживания военных, – пояснил на заседании депутатских комиссий директор департамента городского имущества Мариупольского горсовета Александр Добровольский. – Большое строительство там невозможно, зато можно организовать коттеджный городок. Этот вопрос мы будем решать при содействии Министерства обороны Украины». Необходимость же передавать имущество сначала городу, а затем Мин­обороны вызвана тем, что военное ведомство не может принять данное имущество от частного лица, то есть меткомбината «Азовсталь». Поэтому комплекс приходится передавать городу, чтобы впоследствии он перешел в госсобственность, наряду со строениями по ул. Уральской, 18, пр. Никопольскому, 170, ул. Гре­ческой, 141 и ул. Камышовой, 1.