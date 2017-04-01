Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 13 апреля 2017 года, Четверг
Экспертный совет назвал победителей
Медицина станет условно бесплатной
Мемориал – от слова «память»
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Утверждение тарифов – на местный урівень

Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39


Утверждение тарифов – на местный урівень

Смогут ли мариупольские власти формировать цены на услуги ЖКХ?

В течение двух месяцев 67% водоканалов и 74 действующих предприятия теплокоммунэнерго перейдут в управление местных властей. Устанавливать тарифы на их услуги будут местные советы после получения от НКРЭКУ соответствующих лицензий. Об этом во время совещания в Кабмине по итогам прошедшего отопительного сезона заявил член НКРЭКУ Руслан Машлякивский.

«После вступления в силу новых лицензионных условий на предоставление услуг по теплоснабжению и водоотведению мы получим возможность через два месяца передать лицензионные дела местным органам власти для того, чтобы в следующий отопительный период и в дальнейшем они сами регулировали тарифы», – сказал он.

В полномочия местных органов переходит установка тарифов на водоснабжение и водоотведение по тем предприятиям, которые предоставляют услуги для населения численностью менее 100 тысяч человек. Такое решение связано с процессами децентрализации и дерегуляции.

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает инициативу НКРЭКУ о передаче части полномочий по формированию тарифов на уровень местного самоуправления.

По мнению главы государства, это позволит значительно эффективнее использовать этот ресурс, повысит качество и приблизит соответствующие услуги к людям.

Президент подчеркнул, что не видит целесообразности во вмешательстве центральных органов власти в вопрос утверждения тарифов городов, сел, поселков, где проживает меньше 100 тысяч человек.

«Кто лучше работает, кто сотрудничает с банками, с Европейским инвестиционным банком, ЕБРР, внедряет программы энергосбережения, устанавливает конкурентные тарифы, снижает их, тот и имеет поддержку территориальных общин на следующих выборах. Кто хочет расходовать средства местных бюджетов, чтобы компенсировать часть тарифов – это их право, их полномочия, но право будет принадлежать территориальным общинам», – подчеркнул Петр Порошенко.

Получит ли мариупольская власть право устанавливать тарифы «Горводоканала» и «Теплосети»?

«Объемы реализации воды и канализационных стоков коммунального предприятия «Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» превышают пороговые показатели, необходимые для получения лицензии в НКРЭКУ, также как и производство, поставка и транспортировка тепловой энергии «Мариупольтеплосетью», в связи с чем выдача лицензий и утверждение тарифов будет по-прежнему осуществляться НКРЭКУ», – ответили в департаменте развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского горсовета. Да и численность населения Мариуполя в разы больше порогового уровня.

  


Другие новости выпуска № 39 от 13 апреля 2017 года
  • Медицина станет условно бесплатной /
  • Аферисты выселяют из квартиры /
  • Почетных мариупольцев прибудет? /
  • Уроки мужества для потомков /
  • На четыре района – два управления Пенсионного фонда /
  • Жизнь без газа /
  • Дело добровольное /
  • Весомая потеря /
  • Плюс департамент /
  • Грядет сокращение /
  • Обратная связь с Татьяной Мацковой /
  • Ветер перемен /
  • Утверждение тарифов – на местный урівень /
  • «Орленок» отдадут военным /
  • С легкой руки мастера / Город моды с Татьяной Мацковой
  • Спросите у юриста с Татьяной Собецкой /
  • «Азовские дельфины» ощипали «Ястребов» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Мариупольский боксер привез из Европы «бронзу» / Город спорта с Александром Куртовым
  • Вдохновение длиной в четверть века / Pro-творчество с Николаем Пожогиным
  • Городская афиша /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Медицина станет условно бесплатной
    Чего ждать мариупольцам от очередной реформы здравоохранения Подробнее...


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...


    Клевое дело
    С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Подробнее...


    Мифическое право на социальную защиту
    Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий Подробнее...


    Лидерство объединенных громад очевидно
    Премьер-министр Украины считает реформу децентрализации успешной Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования