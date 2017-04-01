Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39





Утверждение тарифов – на местный урівень

Смогут ли мариупольские власти формировать цены на услуги ЖКХ?

В течение двух месяцев 67% водоканалов и 74 действующих предприятия теплокоммунэнерго перейдут в управление местных властей. Устанавливать тарифы на их услуги будут местные советы после получения от НКРЭКУ соответствующих лицензий. Об этом во время совещания в Кабмине по итогам прошедшего отопительного сезона заявил член НКРЭКУ Руслан Машлякивский.

«После вступления в силу новых лицензионных условий на предоставление услуг по теплоснабжению и водоотведению мы получим возможность через два месяца передать лицензионные дела местным органам власти для того, чтобы в следующий отопительный период и в дальнейшем они сами регулировали тарифы», – сказал он.

В полномочия местных органов переходит установка тарифов на водоснабжение и водоотведение по тем предприятиям, которые предоставляют услуги для населения численностью менее 100 тысяч человек. Такое решение связано с процессами децентрализации и дерегуляции.

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает инициативу НКРЭКУ о передаче части полномочий по формированию тарифов на уровень местного самоуправления.

По мнению главы государства, это позволит значительно эффективнее использовать этот ресурс, повысит качество и приблизит соответствующие услуги к людям.

Президент подчеркнул, что не видит целесообразности во вмешательстве центральных органов власти в вопрос утверждения тарифов городов, сел, поселков, где проживает меньше 100 тысяч человек.

«Кто лучше работает, кто сотрудничает с банками, с Европейским инвестиционным банком, ЕБРР, внедряет программы энергосбережения, устанавливает конкурентные тарифы, снижает их, тот и имеет поддержку территориальных общин на следующих выборах. Кто хочет расходовать средства местных бюджетов, чтобы компенсировать часть тарифов – это их право, их полномочия, но право будет принадлежать территориальным общинам», – подчеркнул Петр Порошенко.

Получит ли мариупольская власть право устанавливать тарифы «Горводоканала» и «Теплосети»?