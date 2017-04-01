Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39

Ветер перемен Побеждают инициативные и неравнодушные. Благодаря таким людям преображается Мариуполь.



Движение – это жизнь. Многие проекты-победители нацелены на развитие физкультуры и спорта.



Победители конкурса «Город – нашими руками» получили денежные сертификаты на реализацию своей мечты Уже шестой год подряд в Мариуполе проводится конкурс социальных проектов «Город – нашими руками», инициатором которого выступила Группа Метинвест. По традиции конкурс проходит под эгидой общественного союза «Зеленый центр Метинвест». За годы реализации на воплощение инициатив горожан Группа Метинвест направила более шести миллионов гривен, а сами мариупольцы представили на конкурс около 400 проектов, из которых 75 воплотили в жизнь. В минувший вторник, 11 апреля, в Городском центре художественно-эстетического творчества учащейся молодежи состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса нынешнего года. В 2017-м из 140 заявок экспертное жюри выбрало 19 победителей. «Очень много проектов связано с морем, благоустройством побережья. Ведь Мариуполь – морской город, который пытается привлечь туристов. Поэтому обновление набережной, где смогут приятно проводить время жители и гости города, – очень важная задача. Стоит отметить: в жюри были не только представители Метинвеста, но и СМИ, громады, что позволило самим людям принимать решение, куда инвестировать деньги», – говорит координатор «Зеленого центра Метинвест» Сергей Магера. Новый виток развития Среди победителей – самые разнообразные проекты. Максимальная сумма гранта для каждой инициативы – 100 тысяч гривен, однако благодаря тому, что многие проекты не требовали такого большого финансирования, в этом году победителей не 15, а 19. Одним из них стал Центр социальной реабилитации детей с инвалидностью Центрального района. Здесь намерены создать группу реабилитации для детей с ограниченными возможностями по методике Марии Монтессори. «У нас ежегодно проходят реабилитацию десятки ребят с особыми потребностями. Благодаря реализации нашего проекта мы сможем делать это более эффективно», – говорит директор центра Нина Кулаева. Как уже упоминалось, многие инициативы связаны с развитием инфраструктуры морского побережья. Среди них такие проекты, как «Лазурный пляж 2017», «Dream пирс» и другие. В результате идея реставрации старых пирсов, которую предложила инициативная группа горожан, возглавляемая Ириной Хотнянской, получила одну из самых высоких оценок экспертного совета конкурса. «Мы очень рады тому, что победили, ведь Мариуполь – город у моря, и благодаря реализации нашей инициативы старые пирсы получат новую жизнь. Горожанам и гостям будет приятно отдыхать там», – делится вдохновитель «Dream пирс» Ирина Хотнянская. К слову, девушка просто однофамилица заместителя городского головы Мариуполя, и, выбирая проекты-победители, жюри было максимально объективным. Ради комфорта и процветания По старой, доброй традиции сертификаты победителям вручили почетные гости, после чего все участники сделали общее фото на сцене. «Благодаря конкурсу поддержку получают конкретные и актуальные для города социальные инициативы. Идеи, которые ранее были только мечтой, теперь, с помощью металлургов, могут реализовать сами жители», – отметил, поздравляя победителей, генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко. К приветствиям присоединились и представители городской власти. По словам первого заместителя городского головы Александра Голтвенко, это очень здорово, что благодаря поддержке металлургов горожане имеют возможность преобразить Мариуполь и сделать его лучше. «Сегодня взаимодействие городской власти, громады и бизнеса переходит в современный, европейский формат. По инициативе жителей мы направляем финансовые ресурсы именно туда, где они принесут наибольшую пользу нашему городу. Активность горожан в таких проектах, как «Город – нашими руками», помогает развивать Мариуполь», – считает Александр Голтвенко. Грантообладатели В 2017 году на проведение конкурса Группа Метинвест выделила 1,5 млн грн. Максимальная сумма одного гранта 100 тыс. грн, но не на все проекты требовались такие большие средства. Благодаря этому было выбрано не 15 победителей, а 19. Владимир Щербаков, фото Евгения Носенко