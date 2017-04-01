В департаменте городского имущества планируют сократить две штатные единицы, в главном управлении градостроительства и архитектуры – 0,75, в департаменте по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской обороны, а также в департаменте админуслуг – по две штатные единицы, в департаменте образования – три. Оптимизация не обойдет стороной и районные УСЗН: в Центральном управлении штат уменьшится на пять единиц, в Приморском – на три, в Кальмиусском и Левобережном управлениях сократят по четыре единицы.

Напомним, на начало 2017 года в исполнительных органах местной власти числилось 1345 штатных единиц, в январе упразднили 59 вакансий. Штаты в этом году будут сокращать поэтапно: на 1 июня в муниципалитете будет числиться 1279 единиц, а на 1 июля – 1255. К концу года здесь планируетсявЂ‚оптимизировать штат примерно на 20%.