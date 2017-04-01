Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39





Плюс департамент

На ближайшую сессию вынесен вопрос о создании департамента социальной защиты населения Мариупольского горсовета. В его структуру войдут ныне действующие служба по делам детей, отдел по делам семьи и молодежи, а также отдел по гуманитарным вопросам.

Учреждения социальной сферы не могут функционировать сами по себе, они должны двигаться в одном направлении. Нужно выработать единую для всех социальную политику, и руководить всем этим процессом должен один человек, у которого есть четкое видение, как следует развивать социальную сферу, – так объяснила необходимость создания департамента социальной защиты населения начальник управления планирования и развития персонала Мариупольского горсовета Виктория Захарченко в минувший вторник во время заседания депутатских комиссий.

Чуть позже, к началу 2018 года в состав департамента войдут и четыре районных УСЗН, а за это время управления соцзащиты населения будут реформироваться, их численность – оптимизироваться. В итоге будет создано четыре фронт-офиса (по одному в каждом районе) и один бэк-офис.

«Мы идем по пути Винницы: у них нет районных УСЗН, но есть одно управление со штатом 150 человек, у нас – 400, и потому стоит цель сократить штатную численность до 200», – пояснила Виктория Захарченко.

Сокращать штат будут в том числе и за счет автоматизации рабочего процесса. Сейчас ведется работа над созданием програм­много обеспечения.

Соб. инф.