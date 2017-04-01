Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39





Весомая потеря

Экспроприацию предприятий на неподконтрольных территориях почувствует вся Украина

Недавно Группа Метинвест объявила о потере контроля практически над всеми предприятиями, расположенными на неподконтрольных территориях. Этому предшествовали торговая блокада, непрекращающиеся боевые действия в зоне АТО и постоянные обстрелы Авдеевки, где расположен коксохимический завод Группы.

По словам генерального директора Группы Метинвест Юрия Рыженкова, о том, что самопровозглашенные республики мечтают отобрать активы компании, речь шла чуть ли не с 2014 года. Теперь дошло до дела, и вооруженные люди ворвались на предприятия, где стали распоряжаться имуществом, им не принадлежащим. Если же говорить о конкретных технологических цепочках, то именно на территории ОРДЛО работал крупнейший добытчик коксующегося угля – Краснодонуголь, он обеспечивал металлургам 8% угля. «Мы давно рассматривали подобные риски, а потому начали переориентировать свои поставки по сырью», – говорит Юрий Рыженков.

Другим важным источником сырья для мариупольских металлургов является известняк, который поставлялся из Докучаевского и Комсомольского рудоуправлений, входящих в Группу Метинвест. К сожалению, месторождения, которые находятся на контролируемых территориях, обеспечивают лишь 15% потребностей металлургического производства, но, благодаря импорту, и эту проблему удалось разрешить. Больше всего в данной ситуации пострадали сотрудники предприятий.

«Уже к концу нынешнего лета утрату этих предприятий почувствует вся Украина. Что мы сделали первым делом? Мы открыли центр в Мариуполе, который трудоустраивает людей, готовых переехать на подконтрольные территории. Предложили им рабочие места в Кривом Роге, Запорожье и Мариуполе», – отметил Юрий Рыженков и с сожалением констатировал, что «не прекращаются обстрелы Авдеевского коксохима, и без его обесточивания не обходится ни одна неделя, а ситуация там действительно критическая. Впрочем, завод и сейчас работает, хотя примерно треть мощностей законсервирована».