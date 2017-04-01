Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39





Аферисты выселяют из квартиры

Неосторожная подпись лишила мариупольчанку собственного жилья

На очередном приеме у городского головы Вадима Бойченко в минувший вторник жители жаловались в основном на старый жилищный фонд и разногласия по поводу установки МАФов. Но самым сложным оказался квартирный вопрос мариупольчанки, попавшейся на удочку аферистов. В 2011 году мошенники выставили Наталью Емельянову за порог собственного дома.

«После смерти матери и брата мы с отцом решили, что нужно поменять жилье на менее габаритное. Риелтор Гнатиенко без доплаты обменял нашу трехкомнатную квартиру на двухкомнатную в худшем состоянии», – рассказала Наталья.

Потом у них на три месяца забрали паспорта, и люди даже не могли прописаться в новом жилье. Вскоре отец Натальи умер. От безысходности женщина пыталась покончить с собой. В больнице она захотелавЂ‚составитьвЂ‚завещание. Знакомая риелтора Наталья Скрыпова вызвалась помочь, забрав паспорт и документы пострадавшей. Через время выяснилось, что вместо завещания Наталья Емельянова подписала бумаги на продажу квартиры. Надо ли говорить, что никаких денег она не увидела? Потом было обращение к предыдущему мэру и суд, который Емельянова проиграла.

Вадим Бойченко пообещал обратиться к руководителю главка Нацполиции с просьбой открыть уголовноевЂ‚деловЂ‚ивЂ‚помочь с юридическим сопровождением.

Татьяна Мацкова