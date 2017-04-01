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Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39


Почетных мариупольцев прибудет?

Решение по Даниилу Чуфарову – за депутатами местного совета

Даниил Чуфаров, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион и рекордсмен Европы и мира, пятикратный призер Паралимпийских игр по плаванию и полный кавалер ордена «За мужество», общественный деятель, глава благотворительного фонда «Наш дом – Мариуполь», может пополнить ряды почетных граждан города Мариуполя. С соответствующей инициативой выступили депутаты горсовета, Мариупольский государственный университет и представители спортивной общественности.

Результаты опроса на сайте Мариупольского горсовета показали: из 800 проголосовавших подавляющее большинство, за исключением 14 человек, поддержали идею присвоения Даниилу Чуфарову звания «Почетный мариуполец».

Решение по данному вопросу будет приниматься на сессии Мариупольского горсовета 19 апреля.

Соб. инф.  


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