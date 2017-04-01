Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39





Уроки мужества для потомков

Фото Евгения Носенко. Горькие воспоминания. Несмотря на преклонный возраст, бывшие узники концлагерей и их потомки пришли отдать почести жертвам фашистского режима.





Мариупольцы почтили память жертв фашистских концлагерей

Во всем мире день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей отмечается 11 апреля. Памятные мероприятия прошли и в Мариуполе – цветы к мемориальному знаку «Жертвам фашизма» возложили руководители города, неравнодушные жители, бывшие заключенные, которым удалось пережить застенки концлагерейвЂ‚«Дора»,вЂ‚«Бухенвальд», «Освенцим» и прочих фабрик смерти, где были безвинно замучены и погибли сотни тысяч украинцев и жителей Европы.

В этот день на митинг пришла и мариупольчанка Антонина Мишина, судьба которой напоминает скорее сценарий остросюжетного фильма. Дело в том, что женщина родилась 25 января 1945 года в немецких застенках. Ее родителями стали пленный поляк из Познани и обычная украинская девушка родом из небольшого поселка Чермалык. После окончания войны ее родители вернулись в Украину и до конца своих дней прожили в Мариуполе. И хотя Антонина Мишина совсем не помнит первых дней жизни, а с момента окончания Второй мировой прошло уже много лет, эта дата для женщины всегда была особенной. «Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду, можно надеяться, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории», – считает Антонина Мишина.

Биографии жертв фашизма – настоящие уроки мужества для подрастающего поколения. Сохранить память о них – священный долг каждого украинца и мариупольца. Ведь только из нашего города в 1941 – 1943 годах в фашистское рабство было принудительно угнано более 60 тысяч человек.

Ксения Сухова, заместитель городского головы:

«Мы, как благодарное поколение, должны помнить об издевательствах над нашими земляками в фашистских концлагерях и впредь не допустить подобного».

Владимир Щербаков