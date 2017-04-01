В Мариуполе произошло слияние управлений Пенсионного фонда Украины в рамках стратегии модернизации и развития ПФУ до 2020 года. В результате реорганизации управления ПФУ в Левобережном и Кальмиусском районах образовали Левобережное объединенное управление Пенсионного фонда Украины г. Мариуполя, в котором теперь обслуживается 78,9вЂ‚тыс. человек. Аналогичные изменения произошли и с управлениями фонда в Центральном и Приморском районах – на их базе создано Центральное объединенное управление Пенсионного фонда Украины г. Мариуполя, здесь предоставляются услуги порядка 90 тыс. пенсионеров. Чем такая реорганизация обернется для самих клиентов ПФУ – выяснял «Ильичевец. Город».

Проблема очередей не снята

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал позорным такое явление, как многочасовые очереди в управлениях ПФУ. В профильном министерстве заявляют, что время приема для оформления пенсий в перспективе должно быть сокращено до 15-20 минут по предварительной записи, что позволит если не убрать очереди, то существенно их сократить.

В Мариуполе эта проблема еще серьезней: помимо местных, в нашем городе зарегистрированы тысячи пенсионеров из числа переселенцев, а это дополнительная нагрузка на объединенные управления, в которых явно ощутима нехватка специалистов (в Левобережном ПФУ 10 вакансий, в Центральном – 5).

Нередко напряжение в большущей очереди перерастает в ссоры, иногда переходящие в потасовки. Пожилые люди приходят в управления за несколько часов до их открытия, мерзнут под дверями с 4-5 утра, чтобы успеть попасть на прием до конца рабочего дня.

«Большие очереди в мариупольских управлениях Пенсионного фонда связаны с тем, что с конца марта до 1 мая «Ощадбанк» проводит верификацию», – пояснила начальник ЦентральноговЂ‚объединенного управления ПФУ в Мариуполе Людмила Чеграхчи.

Что-то изменилось, но дискомфорт остался

Оптимизация штатов – а «порезали» более 40 ставок, – конечно, позволяет сэкономить бюджетные средства, но как это улучшит качество услуг? Ответы на эти вопросы мы пытались получить в двух новосозданныхвЂ‚объединенных управлениях ПФУ в Мариуполе.

Юридический адрес Левобережного объединенного управления ПФУ - г. Мариуполь, пр. Победы, 16 (здание Левобережной райадминистрации, здесь же ранее находилось УПФУ), сотрудники работают в тех же помещениях, что и до слияния управлений, правда, некоторым пришлось переехать из одних зданий или помещений в другие.

«Из-за отдаленности Левобе­режного и Кальмиусского районов было решено организовать работу фронт-офиса в каждом из них. Прием граждан осуществляется на прежних локациях – пр. Победы, 16 и пр. Металлургов, 193 (здание Кальмиусской райадминистрации) – это сделано для удобства пенсионеров. Причем люди могут обращаться по любому из этих адресов, независимо от того, где они зарегистрированы – в Кальмиусском или Левобережном районе», – рассказывает начальник Левобережного объединенного управления ПФУ в Мариуполе Ирина Темир.

Специалистов, ведущих прием граждан, оптимизация штатов не затронула. Как и раньше, на каждой из двух локаций Левобережного объединенного управления работает по восемь человек.

Бэк-офис, где занимаются назначением, перерасчетом и выплатой пенсий, расположен по пр. Победы, 16, здесь работает 61 сотрудник.

«В здании Левобережной рай­администрации после переезда сюда наших сотрудников несколько стесненные условия, но с открытием мультицентра в бывшем кинотеатре «Союз» ситуация изменится к лучшему. Там будет работать наш фронт-офис, – поясняет Ирина Темир. – Кроме того, актовый зал Кальмиусской райадминистрации со временем планируется передать под центр по оказанию пенсионных услуг».

Что касается Центрального объединенного управления, то его юридический адрес такой же, как и у бывшего УПФУ в Центральном районе, – г. Мариуполь, ул. Зелинского, 27-а. Здесь расположен фронт-­офис, 15 сотрудников ведут прием пенсионеров Центрального и Приморского районов. В бэк-офисе данного управления работает 65 сотрудников.

Разделять фронт-офис на две локации не стали, так как Центральный и Приморский районы расположены рядом. Холл управления, где, собственно, пенсионеры выстаивают очереди, слишком мал, при большом скоплении людей здесь очень дискомфортно.

В здании бывшего УПФУ в Приморском районе по пер. Днепропетровскому, 15 находятся отделы доходов и персонифицированного учета Центрального объединенного управления – здесь обрабатывается документация. Оп­тимизированные вакантные места в новосозданных структурах Пенсионного фонда заняли все те же сотрудники ПФУ, правда, некоторым пришлось пойти на понижение по служебной лестнице.

Технический прогресс – в помощь

Сегодня в ПФУ на первичное оформление пенсии уходит около получаса, при условии что со связью все в порядке и работает компьютерная техника, отмечают специалисты.

«Граждане могут обратиться в любое управление Пенсионного фонда и подать документы, их отсканируют и отправят на отработку по месту регистрации», – поясняет Людмила Чеграхчи.

Подытожим: для пенсионеров Левобережного и Кальмиусского районов, по сути, ничего не изменилось, а для зарегистрированных в Центральном и Приморском проблема очередей усугубилась. Правда, в Центральном объединенном управлении ПФУ надеются, что эти трудности временные и после проведения верификации они разрешатся.