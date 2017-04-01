|
Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39
Жизнь без газа
2000 человек остались без общедомовых счетчиков, а заодно и без голубого топлива
В ночь с 7 на 8 апреля неизвестные повредили общедомовые газовые счетчики, установленные на восьми многоэтажках по улицам Азовстальской и Воинов-Освободителей. На место выехали специалисты службы аварийно-восстановительных работ «Мариупольгаза», которые демонтировали разбитые счетчики и отключили газ, одновременно с этим вывесив объявления о том, что оплата будет начислена по среднесуточному потреблению за последние три месяца. В результате сотни жителей уже несколько дней остаются без газа.
Осталось только электричество отключить…
Мариупольцы крайне возмущены сложившейся ситуацией и отношением газовщиков к их проблеме. «Мы обратились в «Мариупольгаз», райадминистрацию, службу «104», все обещают решить вопрос, но газа нет уже несколько дней, – рассказала Надежда Александровна, пенсионерка, жительница дома №97. – Приходится пользоваться кипятильником, чтобы нагреть чашку воды, питаемся всухомятку. Работники «Мариупольгаза» обходят квартиры, но когда подключат газ, не говорят. В нашем квартале много пожилых людей, семей с малышами – мы без горячей воды, а теперь еще и без газа. Осталось только электричество отключить!».
«В том, что счетчики повреждены, коммунальщики сразу же обвинили тех, кто живет в этих домах, – возмущен житель улицы Азовстальской Александр Громов. – Зачем нам разбивать приборы учета, ведь больше всего от этого пострадали мы же сами – газа нет, а когда его подключат, платить придется больше! Мне пришлось потратиться на электропечку, поскольку дома маленькие дети, им нужно готовить горячую пищу и греть воду для купания. Получается, что и счета за электроэнергию возрастут».
Очень запутанная история В то, что приборы учета повредили вандалы или хулиганы, не верят ни жители, ни сотрудники «Мариупольгаза». «Можете сами убедиться, что на приборных ящиках нет явных следов взлома, – житель дома №88 по улице Воинов-Освободителей Николай Анатольевич провел для журналистов «Ильичевца. Город» небольшую экскурсию по местам совершенных правонарушений. – Создается впечатление, что замки либо открывали ключами, либо подбирали отмычки. Счетчики не украли, их просто повредили. Кому это могло понадобиться?» В «Мариупольгазе» считают, что в порче приборов учета виноваты жители, которые таким образом протестуют против установки общедомовых счетчиков, согласно которым сумма начислений за использованный объем газа пропорционально делится на всех жильцов дома, не имеющих индивидуальных газовых счетчиков, хотя расход топлива у всех разный и в каждой многоэтажке есть незарегистрированные жильцы. Правоохранители пока не знают, как квалифицировать данное происшествие. Пресс-офицер Иванна Ященко говорит, что от жителей улиц Азовстальской и Воинов-Освободителей поступило пять обращений с информацией о том, что повреждены общедомовые газовые приборы учета. Эти факты зарегистрированы, проводится проверка.
Когда возобновится подача газа? В результате без голубого топлива остались порядка двух тысяч жителей более чем в 900 квартирах. В первую очередь людей, конечно же, интересует, когда будет восстановлена подача газа и сколько придется за него платить. В контакт-центре «Мариупольгаза» сообщили, что после возобновления газоснабжения и до момента установки счетчиков согласно Постановлению Кабмина Украины «Об утверждении Временного положения о порядке проведения расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета» начисление объемов газа будет производиться по его среднесуточному потреблению за предыдущие три месяца: январь, февраль и март 2017 года. За тот период, когда газ не подавался, начисление оплаты производиться не будет. «В настоящее время продолжается обследование повреждений, ведутся ремонтные работы, – рассказала начальник службы по контролю за расходованием газа потребителями «Мариупольгаза» Наталья Янчинская. – По техническим причинам мы можем восстанавливать газоснабжение только в двух домах в день. Во вторник, 11 апреля, газ подключен в домах №89 по улице Азовстальской и №90 по улице Воинов-Освободителей. До ближайших выходных планируем возобновить подачу газа во всех восьми многоэтажках». Что же касается восстановления поврежденных счетчиков, то это процесс длительный, отметила Янчинская. Так, например, газовые приборы учета марки G10 импортного производства, скорее всего, будут отправлены для ремонта на завод-изготовитель. Счетчики марки G6 сейчас обследуют специалисты метрологической службы предприятия.
Сохранность общих счетчиков – проблема жителей? Участившиеся случаи порчи общедомовых приборов учета вызывают вопрос, как избежать неприятных инцидентов, подобных нынешнему, когда больше двух тысяч мариупольцев на целую неделю остались без газа. По словам директора ЖКП «Азовжилкомплекс» (на балансе которого находятся вышеуказанные дома) Натальи Подбельцевой, за сохранность надомных приборов учета несет ответственность «Мариупольгаз», который их устанавливал. Однако, как объяснили в службе по контролю за расходованием газа, предотвратить подобные акты вандализма сотрудники предприятия по объективным причинам не в состоянии. Общедомовые счетчики устанавливают на наружной стороне здания на высоте человеческого роста, чтобы у контролера была возможность снять ежемесячные показания. Разумеется, нет возможности и обеспечить за ним постоянный надзор (а как же вездесущие камеры наблюдения? Так и хочется порекомендовать «Мариупольгазу» обратиться к специалистам. – Прим. ред.). При этом коммунальщики рассчитывают на понимание со стороны жителей Мариуполя и их бдительность(!). С журналистской точки зрения хочется сказать: не перекладывайте ответственность на плечи жителей, им и так не повезло – нет возможности платить за реально израсходованный газ по индивидуальному счетчику, так теперь вы предлагаете им охранять еще и общедомовый?
Татьяна Собецкая