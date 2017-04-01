Четверг, 13 апреля 2017 года, № 39

Жизнь без газа 2000 человек остались без общедомовых счетчиков, а заодно и без голубого топлива В ночь с 7 на 8 апреля неизвестные повредили общедомовые газовые счетчики, установленные на восьми многоэтажках по улицам Азовстальской и Воинов-Освободителей. На место выехали специалисты службы аварийно-восстановительных работ «Мариупольгаза», которые демонтировали разбитые счетчики и отключили газ, одновременно с этим вывесив объявления о том, что оплата будет начислена по среднесуточному потреблению за последние три месяца. В результате сотни жителей уже несколько дней остаются без газа. Осталось только электричество отключить… Мариупольцы крайне возмущены сложившейся ситуацией и отношением газовщиков к их проблеме. «Мы обратились в «Мариупольгаз», райадминистрацию, службу «104», все обещают решить вопрос, но газа нет уже несколько дней, – рассказала Надежда Александровна, пенсионерка, жительница дома №97. – Приходится пользоваться кипятильником, чтобы нагреть чашку воды, питаемся всухомятку. Работники «Мариупольгаза» обходят квартиры, но когда подключат газ, не говорят. В нашем квартале много пожилых людей, семей с малышами – мы без горячей воды, а теперь еще и без газа. Осталось только электричество отключить!». «В том, что счетчики поврежде­ны, коммунальщики сразу же об­винили тех, кто живет в этих до­мах, – возмущен житель улицы Азовстальской Александр Гро­мов. – Зачем нам разбивать при­боры учета, ведь больше всего от этого пострадали мы же сами – газа нет, а когда его подключат, платить придется больше! Мне пришлось потратиться на электро­печку, поскольку дома маленькие дети, им нужно готовить горячую пищу и греть воду для купания. Получается, что и счета за элек­троэнергию возрастут». Очень запутанная история В то, что приборы учета повре­дили вандалы или хулиганы, не верят ни жители, ни сотрудники «Мариупольгаза». «Можете сами убедиться, что на приборных ящиках нет явных следов взлома, – житель дома №88 по улице Воинов-Освободи­телей Николай Анатольевич про­вел для журналистов «Ильичевца. Город» небольшую экскурсию по местам совершенных правонару­шений. – Создается впечатление, что замки либо открывали клю­чами, либо подбирали отмычки. Счетчики не украли, их просто повредили. Кому это могло пона­добиться?» В «Мариупольгазе» счита­ют, что в порче приборов учета виноваты жители, которые та­ким образом протестуют против установки общедомовых счет­чиков, согласно которым сумма начислений за использованный объем газа пропорционально де­лится на всех жильцов дома, не имеющих индивидуальных га­зовых счетчиков, хотя расход то­плива у всех разный и в каждой многоэтажке есть незарегистри­рованные жильцы. Правоохранители пока не зна­ют, как квалифицировать дан­ное происшествие. Пресс-офи­цер Иванна Ященко говорит, что от жителей улиц Азовстальской и Воинов-Освободителей поступи­ло пять обращений с информаци­ей о том, что повреждены общедо­мовые газовые приборы учета. Эти факты зарегистрированы, прово­дится проверка.

Когда возобновится подача газа? В результате без голубого то­плива остались порядка двух тысяч жителей более чем в 900 квартирах. В первую очередь лю­дей, конечно же, интересует, ког­да будет восстановлена подача газа и сколько придется за не­го платить. В контакт-центре «Мариупольгаза» сообщили, что после возобновления газоснаб­жения и до момента установ­ки счетчиков согласно Поста­новлению Кабмина Украины «Об утверждении Временного по­ложения о порядке проведения расчетов за предоставление на­селению услуг по газоснабжению в условиях использования обще­домового узла учета» начисление объемов газа будет производить­ся по его среднесуточному потре­блению за предыдущие три меся­ца: январь, февраль и март 2017 года. За тот период, когда газ не подавался, начисление оплаты производиться не будет. «В настоящее время продолжа­ется обследование повреждений, ведутся ремонтные работы, – рассказала начальник службы по контролю за расходованием газа потребителями «Мариупольгаза» Наталья Янчинская. – По техниче­ским причинам мы можем восста­навливать газоснабжение только в двух домах в день. Во вторник, 11 апреля, газ подключен в до­мах №89 по улице Азовстальской и №90 по улице Воинов-Осво­бодителей. До ближайших вы­ходных планируем возобновить подачу газа во всех восьми мно­гоэтажках». Что же касается восстановле­ния поврежденных счетчиков, то это процесс длительный, отмети­ла Янчинская. Так, например, га­зовые приборы учета марки G10 импортного производства, ско­рее всего, будут отправлены для ремонта на завод-изготовитель. Счетчики марки G6 сейчас обсле­дуют специалисты метрологиче­ской службы предприятия.

Сохранность общих счетчиков – проблема жителей? Участившиеся случаи пор­чи общедомовых приборов учета вызывают вопрос, как избежать неприятных инцидентов, по­добных нынешнему, когда боль­ше двух тысяч мариупольцев на целую неделю остались без га­за. По словам директора ЖКП «Азовжилкомплекс» (на балансе которого находятся вышеуказан­ные дома) Натальи Подбельцевой, за сохранность надомных прибо­ров учета несет ответственность «Мариупольгаз», который их уста­навливал. Однако, как объяснили в службе по контролю за расходо­ванием газа, предотвратить подоб­ные акты вандализма сотрудни­ки предприятия по объективным причинам не в состоянии. Обще­домовые счетчики устанавлива­ют на наружной стороне здания на высоте человеческого роста, чтобы у контролера была возмож­ность снять ежемесячные показа­ния. Разумеется, нет возможности и обеспечить за ним постоянный надзор (а как же вездесущие ка­меры наблюдения? Так и хочется порекомендовать «Мариупольга­зу» обратиться к специалистам. – Прим. ред.). При этом коммуналь­щики рассчитывают на понимание со стороны жителей Мариуполя и их бдительность(!). С журналист­ской точки зрения хочется сказать: не перекладывайте ответствен­ность на плечи жителей, им и так не повезло – нет возможности пла­тить за реально израсходованный газ по индивидуальному счетчи­ку, так теперь вы предлагаете им охранять еще и общедомовый? Татьяна Собецкая