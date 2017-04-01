Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38





Ждем партнера

Наш город намерен подписать соглашение с Переяслав-Хмельницким

В Мариуполе планируют подписать соглашение о партнерстве и сотрудничестве с городом Переяслав-Хмельницкий. Решение вступит в силу, если за него проголосуют депутаты на ближайшей сессии городского совета, которая состоится 19 апреля, сообщает MRPL.CITY.

В проекте решения по данному вопросу сказано, что соглашение будет подписано с целью популяризации города Мариуполя в украине, а также для расширения партнерских отношений и двустороннего сотрудничества на уровне органов местного самоуправления.

Переяслав-Хмельницкий называют городом-музеем, здесь их насчитывается 30. Для Украины это абсолютный рекорд: на каждую тысячу жителей города приходится один музей.

Ирина Славина