Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38





Первый за годы войны

В Мариуполе освятили деревянный храм Святого Пантелеймона

В нашем городе в районе автовокзала освятили новый православный храм в честь святого Пантелеймона Целителя. Об этом говорится на странице архиепископа Донецкого и Мариупольского УПЦ КП Сергия (Горобцова) в Facebook, передает ilich.in.ua.

«За три года войны это первый построенный храм в Мариуполе. Символично открытие нового храма именно перед Пасхой Христовой. Надеемся, что с Воскресением Христовым возродится на Востоке Украины наша культура, ментальность и мы обязательно победим», – отмечает пресс-служба УПЦ.

На праздничном богослужении собралось до трех сотен прихожан и гостей. Архиепископ подарил верующим иконки, которые были освящены на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Соб. инф.