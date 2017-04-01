Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38





Мариупольские парки готовятся к открытию

Парк имени Гурова и «Веселку» реконструируют, а в экстрим-парке введут систему бесконтактной оплаты – как в Европе

Муниципальные парки и скверы активно готовят к открытию очередного весенне-летнего сезона. Первым в этом году начнет работу экстрим-парк – 15 апреля, а спустя две недели – 1 мая – откроются Городской сад, парки имени Лепорского, «Веселка», Приморский и имени Гурова.

ДиректорвЂ‚ДКвЂ‚«Молодежный» Алексей Лях рассказал, что делается все необходимое, чтобы к началу сезона парки встретили мариупольцев и гостей нашего города чистыми и благоустроенными.

В приоритете – безопасность и благоустройство

«Люди соскучились по развлечениям,вЂ‚обращаютсявЂ‚квЂ‚городским властям с вопросами, когда же начнут работу городские парки, – заметил Лях. – Экстрим-парк мы решили открыть уже 15 апреля, к пасхальным праздникам».

К началу сезона готовят и другие муниципальные парки. Везде будет установлено достаточное количество бесплатных биотуалетов. Алексей Лях заверил, что все аттракционы прошли техническую экспертизу и безопасны для эксплуатации.

Директор «Молодежного» отметил, что в парках будут проводиться не только текущие работы по благоустройству, но и планируется их реконструкция. В этом году, например, будет обновлен парк «Веселка» на Левобережье и начнется реставрация парка имени Гурова. Затем наступит очередь Городского сада, Театрального сквера. Что же касается одного из самых запущенных на сегодняшний день парков – имени Петровского, то его тоже не оставят на произвол судьбы. Территория парка уже находится на балансе города, однако еще полностью не завершены все процедуры по землеотводу и определению конкретного балансодержателя.

«Парк имени Петровского, как и другие городские парки, внесен в план реконструкции», – заметил Алексей Лях.

Вместо билетов – пластиковые карты

ЗаведующийвЂ‚экстрим-парком Максим Жуков рассказал о нововведении – системе бесконтактной оплаты: «Вместо обычных билетов мы вводим пластиковые карточки стоимостью 15 гривен. Они приобретаются на входной кассе и являются электронным кошельком посетителя. Карточку можно пополнять на определенную сумму. При помощи специального электронного модуля с карты будет сниматься сумма стоимости катания на каждом аттракционе».

По словам Максима Жукова, посетители парка могут воспользоваться пакетными предложениями, что позволит сэкономить до 20-30% стоимости катания на аттракционах. Самое дешевое пакетное предложение «Малыш» (стоимостью 59 грн) рассчитано на двух человек, они могут посетить четыре детских аттракциона плюс три качалки. Взрослым меньше всего придется заплатить за пакеты «Экстремальный» (115 грн, катание одного человека на семи аттракционах) и «1+1» (130 грн, два человека на четырех аттракционах по два раза на каждом). Самым дорогим оказался пакет «Семейный» – 560 грн, который предполагает вход четырех человек и катание на десяти аттракционах по четыре раза на каждом. Предусмотрены скидки и для большой группы (от 20 человек).

К слову, в наступающем сезоне в экстрим-парке появился еще один аттракцион – скалодром.

Татьяна Собецкая