Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38

Нацкомиссия отменила абонплату Но ситуацию с горячей водой в Мариуполе это не спасет Вчера решение об отмене абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года было единогласно поддержано членами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). «Мы хотим всем объявить, что наше решение принималось в соответствии с законодательством, публично. Если нам не удалось с первого раза объяснить качественно это решение, мы берем тайм-аут для того, чтобы провести консультации при участии общественности, провести консультации с Кабмином, продумать механизм компенсации дополнительных расходов субсидиями. Пока это решение будет детально изучаться и пересматриваться», – отметил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. На уточняющий вопрос народного депутата Олега Ляшко глава НКРЭКУ подтвердил, что комиссия отменяет свое решение о введении абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года и методику расчета тарифа из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе, а также распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая абонплата). По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, может вырасти в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика– в 5-8 раз. Данное решение вызвало критику со стороны правительства, в частности премьер-министра Владимира Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы, а также президента Украины Петра Порошенко. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено на три месяца. Тем не менее отмена абонплаты никак не отразится на поставках в Мариуполе горячей воды. По информации профильного заместителя городского головы Михаила Когута, отключение горячего водоснабжения связано с тем, что наш город исчерпал квоты на поставки природного газа, и если бы отопительный сезон и поставки горячей воды продолжались, то из-за несанкционированного забора газа долг «Мариупольтеплосети» вырос бы почти на 130 миллионов гривен. А это бы вновь поставило под угрозу начало следующего отопительного сезона в Мариуполе. Владимир Щербаков