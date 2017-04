Новости RSS-канал новостей Главная Новости / Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017 Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017 Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38

Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017 Так звучит лето! Участникам музыкального фестиваля в Мариуполе обещают киловатты звука и нескончаемый поток мощной энергии.



Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях «Ильичевец. Город» уже рассказывал о масштабном музыкальном событии – фестивале MRPL City 2017 с приглашением топ-звезд украинского и мирового уровня, который состоится в Мариуполе с 7 по 9 июля в формате open-air, под открытым небом на пляже Песчанки. Это грандиозное событие уже вызвало ажиотаж – билеты разлетаются с невероятной скоростью, в город намеревается приехать немало гостей, но одновременно в соцсетях появились фальшивые группы фестиваля. Мариуполь принимает гостей Для посетителей будут установлены две дневные сцены, на которых выступят известные исполнители в стиле поп, рок и хип-поп. В ночное время еще на одной площадке, которую организаторы обещали установить прямо в акватории Азовского моря, жителей и гостей Мари­уполя порадуют зажигательными сетами топовые представители электронной сцены Украины, Англии, Германии и других стран. Любителям крутых тусовок обещают 900 кВт звука и 800 кВт света, а гостями музыкального действа станут группы MAMARIKA, АГОНЬ, MOZGI, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, ALYOSHA, ALEKSEEV, MAX BARSKIH, IVAN DORN, ЖАДАН ТА СОБАКИ, ЯРМАК, SUNSAY, БУМБОКС – их выступление будет представлено на одной из сцен под названием Delta stage. Гостями следующей площадки под названием Sigma stage станут исполнители ANNA LEE, COSMIC GATE, ALEX M.O.R.P.H, CELERY, MALYAR, CEPASA LIVE, MARK DEVITE, ALISHA, MANEKEN LIVE, ARTEM NEBA, TOLYA TOKYO и SASHA CASPER. И последнюю площадку – Omega stage – посетят музыканты THE BЙO, THMK, NOIZE MC, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ALLOISE, NAVI, ONUKA, TARTAK, O.TORVALD, СКАЙ и THE HARDKISS. Кроме этого, организаторы подготовили сюрприз и для молодых, еще не раскрученных исполнителей. Это «Открытая сцена», на которой в ходе конкурса будет разыграна возможность выступить вместе с известными музыкантами. Оптом дешевле Цены на вход сказочные и совершенно не грабительские: так, билет в фан-зону на один день будет стоить 70 гривен, на все три дня – 180 гривен. Билеты дают ограниченное количество возможностей на вход и выход (выйти и зайти на территорию фестиваля с 16:00 до 06:00 можно три раза). Стоимость билета в VIP-зону на один день составит 150 гривен, на все три дня – 400 гривен (при этом работает система multipass: безлимитное количество входов и выходов на территорию фестиваля в любое время суток). По информации организатора фестиваля, компании Fish Can Fly, первая партия VIP-билетов была раскуплена практически мгновенно, при этом в продаже еще есть обычные билеты по прежней цене. Следующий пул билетов всех категорий ожидается 21 апреля. Купить билеты в электронном виде и ознакомиться с правилами мероприятия можно уже сейчас на официальном сайте фестиваля MRPL City 2017. Здесь же размещена подробная информация об исполнителях и программа их выступлений. Ближе к началу фестиваля организаторы обещают открыть продажу обычных бумажных билетов. Для гостей фестиваля будут размещены фуд-корты, где люди смогут перекусить, предусмотрена спортивная зона, водные развлечения. Осторожно, фейк! Последнее время в Интернете стало появляться множество фейковых страниц и профилей, которые копируют официальные ресурсы фестиваля. В данный момент на ненастоящих ресурсах обещают розыгрыш билетов, в то время как такого предложения нет даже на официальных страничках феста. Чтобы избежать обмана и не попасться на удочку мошенников, необходимо знать, что официальная страница мероприятия всего одна – http://mrpl.city/fest. Фестиваль также представлен и в соцсетях на страничках: https://vk.com/mrplcityfest и https://www.facebook.com/events/1459662714065556/. Кроме того, дополнительную информацию можно прочесть на главной странице сайта MRPL.CITY, а также организатора фестиваля –fishcanfly.ua. Все остальные страницы являются поддельными, и организаторы мероприятия просят не вступать в эти группы и сообщества, дабы обезопасить себя от любых неправомерных действий. Владимир Щербаков



