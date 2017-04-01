Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38

Следить за чистотой будут… видеокамеры Фото Евгения Носенко. Новые технологии на страже чистоты. Чиновники обещают оборудовать места предположительного появления стихийных свалок видеонаблюдением.



Высокие технологии против стихийных свалок: начали с Левобережного и Приморского районов Такое неприглядное явление, как стихийные свалки, знакомо коммунальным работникам любого города, однако Мариуполь смог эту трудность практически преодолеть. Благодаря слаженной работе КП «Коммунальник» в городе убраны места, куда люди пытались сваливать бытовые и строительные отходы. Однако, как оказалось, этого недостаточно и не все жители города хотят жить в чистом и ухоженном Мариуполе. Много лет в микрорайоне Восточный, на улице Олимпийской, существовала заброшенная строительная площадка так называемого «Дома ветеранов». Стройка так и не была доведена до конца и превратилась в огромную свалку. Помимо строительного мусора сюда стали приносить бытовые отходы жители близлежащих домов. В нынешнем году руководство города наконец решило разобраться с этим вопросом. Остатки стройматериалов и кучи мусора вывезли, участок выровняли, а землю выделили для частного домостроительства, по словам чиновников, в основном бывшим участникам АТО. Без совести Однако пока дело не дошло до строительства, мариупольцы, которые живут в частном секторе неподалеку от стройплощадки, снова решили использовать это место как мусорный полигон. С каждым днем площадка захламляется все больше. Кучи с бытовыми отходами ежедневно растут. Получается, что одни жалуются на то, что город грязный, а другие с наступлением ночи несут мусор на убранную территорию. «Мы обязательно возьмем на контроль данный участок на улице Олимпийской, в помощь привлечем полицию, патрульным уже даны ориентировки. Нарушителям грозит административная ответственность и немалый штраф – 1800 гривен», – заявил начальник инспекциивЂ‚повЂ‚благоустройству Сергей Марчук. Кроме того, в борьбе с теми, кто не желает жить цивилизованно, городские власти решили использовать новые технологии. По словам Сергея Марчука, именно здесь, на улице Олимпийской, а также в подобном месте в Приморском районе (овраг за АС-2), где сложилась аналогичная ситуация, установлено видеонаблюдение. Камеры будут работать и днем и ночью, как раз в то время, когда активизируются те, кто захламляет территорию мусором. С помощью видеофиксации инспекция и правоохранители смогут привлечь нарушителей к ответственности и отбить охоту у желающих выбрасывать мусор в неположенном месте. Верный путь Согласно украинскому законодательству каждый житель частного сектора обязан заключить договор на вывоз ТБО с коммунальнымвЂ‚предприятиемвЂ‚«Коммунальник», которое занимается в Мариуполе вывозом мусора. «У предприятия хватает техники и людей для обслуживания мариупольцев. Призываю всех, кто еще не заключил договор, сделать это и спокойно вывозить мусор. Это недорого и эффективно. И тогда не придется по ночам со страхом выбрасывать отходы где попало, создавая свалки и тем самым нанося урон имиджу города», – считает председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин. Также начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук обратился к жителям, если у них есть информация о том, что где-то появилась очередная свалка, немедленно сообщать в инспекцию по телефонам 33-45-49, 52-98-79 или по электронной почте: blagoustr@mariupolrada.gov.ua. Для непонятливых В местах, где потенциально могут появиться стихийные свалки, установлено видеонаблюдение. Максимальный штраф за несанкционированный выброс ТБО – 1800 гривен. Владимир Щербаков