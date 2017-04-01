Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 11 апреля 2017 года, Вторник
Обустроил остановку – получи льготу
Следить за чистотой будут… видеокамеры
Назад в прошлое
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Новости

 RSS-канал новостей
Главная / Новости / Следить за чистотой будут… видеокамеры

Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38


Следить за чистотой будут… видеокамеры

Фото Евгения Носенко. Новые технологии на страже чистоты. Чиновники обещают оборудовать места предположительного появления стихийных свалок видеонаблюдением.

Высокие технологии против стихийных свалок: начали с Левобережного и Приморского районов

Такое неприглядное явление, как стихийные свалки, знакомо коммунальным работникам любого города, однако Мариуполь смог эту трудность практически преодолеть. Благодаря слаженной работе КП «Коммунальник» в городе убраны места, куда люди пытались сваливать бытовые и строительные отходы. Однако, как оказалось, этого недостаточно и не все жители города хотят жить в чистом и ухоженном Мариуполе.

Много лет в микрорайоне Восточный, на улице Олимпийской, существовала заброшенная строительная площадка так называемого «Дома ветеранов». Стройка так и не была доведена до конца и превратилась в огромную свалку. Помимо строительного мусора сюда стали приносить бытовые отходы жители близлежащих домов. В нынешнем году руководство города наконец решило разобраться с этим вопросом. Остатки стройматериалов и кучи мусора вывезли, участок выровняли, а землю выделили для частного домостроительства, по словам чиновников, в основном бывшим участникам АТО.

Без совести

Однако пока  дело не дошло до строительства, мариупольцы, которые живут в частном секторе неподалеку от стройплощадки, снова решили использовать это место как мусорный полигон. С каждым днем площадка захламляется все больше. Кучи с бытовыми отходами ежедневно  растут. Получается, что одни жалуются на то, что город грязный, а другие с наступлением ночи несут мусор на убранную территорию. «Мы обязательно возьмем на контроль данный участок на улице Олимпийской, в помощь привлечем полицию, патрульным уже даны ориентировки. Нарушителям грозит административная ответственность и немалый штраф – 1800 гривен», – заявил начальник инспекциивЂ‚повЂ‚благоустройству Сергей Марчук.

Кроме того, в борьбе с теми, кто не желает жить цивилизованно, городские власти решили использовать новые технологии. По словам Сергея Марчука, именно здесь, на улице Олимпийской, а также в подобном месте в Приморском районе (овраг за АС-2), где сложилась аналогичная ситуация, установлено видеонаблюдение. Камеры будут работать и днем и ночью, как раз в то время, когда активизируются те, кто захламляет территорию мусором. С помощью видеофиксации инспекция и правоохранители смогут привлечь нарушителей к ответственности и отбить охоту у желающих выбрасывать мусор в неположенном месте.

Верный путь

Согласно украинскому законодательству каждый житель частного сектора обязан заключить договор на вывоз ТБО с коммунальнымвЂ‚предприятиемвЂ‚«Коммунальник», которое занимается в Мариуполе вывозом мусора. «У предприятия хватает техники и людей для обслуживания мариупольцев. Призываю всех, кто еще не заключил договор, сделать это и спокойно вывозить мусор. Это недорого и эффективно. И тогда не придется по ночам со страхом выбрасывать отходы где попало, создавая свалки и тем самым нанося урон имиджу города», – считает председатель Левобережной райадминистрации Виктор Очеретин.

Также начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук обратился к жителям, если у них есть информация о том, что где-то появилась очередная свалка, немедленно сообщать в инспекцию по телефонам 33-45-49, 52-98-79 или по электронной почте: blagoustr@mariupolrada.gov.ua.

Для непонятливых        

В местах, где потенциально могут появиться стихийные свалки, установлено видеонаблюдение. Максимальный штраф за несанкционированный выброс ТБО – 1800 гривен.

Владимир Щербаков  


Другие новости выпуска № 38 от 11 апреля 2017 года
  • Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017 /
  • Следить за чистотой будут… видеокамеры /
  • Нацкомиссия отменила абонплату /
  • Мариупольские парки готовятся к открытию /
  • Первый за годы войны /
  • Ждем партнера /
  • Под Мариуполем сошел с рельсов грузовой состав /
  • Секреты чистых улиц /

     

    		•

    Архив выпусков
    Апрель 2017
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    год:   месяц:


    Топ новости


    Ажиотаж вокруг фестиваля MRPL City 2017
    Не попадитесь на удочку несуществующего розыгрыша билетов в фейковых группах в соцсетях Подробнее...


    Клевое дело
    С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Подробнее...


    Мифическое право на социальную защиту
    Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий Подробнее...


    Лидерство объединенных громад очевидно
    Премьер-министр Украины считает реформу децентрализации успешной Подробнее...


    Рикши не роскошь, а средство передвижения
    У маршрутчиков появился экзотический конкурент Подробнее...
    RSS лента
    RSS-канал новостей
    http://www.ilich.in.ua/news.rss


    Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

    2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

    При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
    При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

    		 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
    Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
    		  
    Яндекс цитирования