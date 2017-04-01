Вторник, 11 апреля 2017 года, № 38

Секреты чистых улиц Фото Евгения Носенко. Первый раз в жизни. Благодаря акции приобщиться к посадке деревьев смогли даже самые маленькие горожане.



Фото Николая коляды. Вместе со всеми. Генеральные директора металлургических комбинатов имени Ильича и «Азовсталь» Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили в своем плотном рабочем графике нашли время для субботника.



Фото Евгения Носенко. Славно поработали. Солнечная погода способствовала легкой и быстрой уборке, после которой всех участников ждал чай со сладостями.



Мариупольцы признавались в любви к родному городу, приводя в порядок проспекты, улицы и парки ранней весной в Мариуполе стартовали субботники – первыми сезон открыли городские службы и местные жители: убирали дворы и улицы, высаживали деревья. На прошлой неделе эстафету подхватили металлурги. Масштабная ежегодная акция «Чистый город» прошла в парке имени Лепорского, на проспекте Никопольском, площади Левченко, улице Баха и многих других локациях. Если не мы, то кто же? Более 200 человек вышли на субботник в парк имени Лепорского – работники меткомбината «Азовсталь», включая руководителей структурных подразделений, ветераны предприятия, студенты механико-металлургического колледжа, а также активисты общественного союза «Зеленый центр Метинвест». Дружно наводили чистоту – сгребали мусор, прошлогоднюю листву, вырубали лишнюю поросль. «На уборку родного Мариуполя всегда выходишь в хорошем настроении», – сказал генеральный директор металлургического комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили. И добавил, что любовь к своему городу нужно прививать с детства: «Это очень важно, когда семьи с детьми выходят во двор, убирают старые листья, чистят и ремонтируют маленькие заборчики, восстанавливают клумбы, высаживают цветы. Дети, видя все это, понимают, что свой город нужно любить и лелеять». Яркое тому подтверждение – семья азовстальцев Зотовых. Главу семейства Дмитрия Зотова, исполняющего обязанности начальника крупносортного прокатного цеха, пришли поддержать супруга Анна и двухлетний сын Сережа. Малыш сразу же попросил лопату, как у папы, и потом старательно вместе со взрослыми выкапывал пень. «Субботники – это хороший тимбилдинг, совместная работа сплачивает команду, – улыбается Анна Зотова, – а с другой стороны, кто еще будет ухаживать за этим парком? Мы здесь гуляем каждый день, нам он очень нравится». НевЂ‚отставаловЂ‚отвЂ‚молодежи и старшее поколение. «Мы всегда с нетерпением ждем апреля, чтобы приступить к уборке города», – отметила председатель совета ветеранов меткомбината «Азовсталь» Тамара Ростовская. Только вместе на уборку одной из главных дорожных артерий города в субботу утром вышли около 200 работников меткомбината имени Ильича. И уже через несколько часов Никопольский проспект заметно преобразился. Ильичевцы вычистили тротуарывЂ‚и бордюры,вЂ‚обкопаливЂ‚деревья и убрали весь мусор. «Пришлось собрать огромное количество окурков и бумажек. Люди бездумно бросают мусор прямо под ноги, думая, что один фантик «погоды не сделает», но в итоге улицы завалены чем попало. Мариуполь –вЂ‚наш общий дом, и мне приятно было приложить руку к наведению в нем порядка», – признался начальник цеха ремонта и благоустройства меткомбината имени Ильича Сергей Кесарев. Металлурги убрали не только проспект, но и площадь Левченко и улицу Баха. «Такие мероприятия помогают сделать наш город чище и уютнее. Только вместе мы можем преобразить Мариуполь, чтобы он по праву смог называться лучшим в Украине. И пусть говорят, что субботники – это пережиток прошлого. Для нас это хорошая возможность заняться малой экологией и сделать наш родной город еще красивее», – считает генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко Ильичевцы эффективно поработали – убрали порядка 50 тонн мусора! Посади дерево мира На минувшей неделе в городе также активно сажали деревья. В рамках экологического проекта «Посади дерево мира» второй год подряд в населенных пунктах нашей страны проводятся мероприятия, которые объединяют громады вокруг идеи сохранения природы и мира. К акции присоединился и Мариуполь. Вместе с представителями общественного союза «Зеленый центр Метинвест» педагоги Дома творчества детей и юношества Приморского района, детвора и их родители высадили вокруг здания учреждения несколько десятков кленов. «Инициатором участия в данной акции выступил наш родительский комитет, мы подали в «Зеленый центр Метинвест» заявку на озеленение территории», – говорит директор Дома творчества Светлана Петровская. После того как зеленоцентровцы выкопали лунки, к процессу присоединились самые маленькие детки, которые посещают группу вариативного развития. Совместная работа доставила немало радости не только детворе, но и их родителям. «Это замечательная инициатива. И самое главное, по прошествии многих лет наши дети могут с гордостью сказать, что эти клены посадили они», – говорит мама шестилетней Влады Наталья Гамалий. Посадили деревья мира и студенты ПГТУ. Вместе с «Зеленым центром Метинвест» они высадили возле студенческих общежитий около 30 кленов, каштанов, лип. «В этом году мы уже второй раз совместно с активистами общественного союза «Зеленый центр Метинвест»вЂ‚высаживаемвЂ‚деревья», – поделилась председатель студенческой секции профкома университета Светлана Ларионова. Анастасия Дмитракова, Владимир Щербаков, Татьяна Мацкова