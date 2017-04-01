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Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37


Не все коммунальщики успевают за прогрессом

Но оплата за услуги ЖКХ без нервов и потерь времени возможна

Большинство горожан оплачивают услуги ЖКХ по старинке – через кассы «Ощадбанка» или «Укрпочты». И неудивительно: многие из них с информационными технологиями на «вы» и поэтому предпочитают старый, проверенный десятилетиями способ оплаты. Молодое поколение, рассчитываясь за коммуналку, все чаще прибегает к современным технологиям – интернет-банкингу, мобильным приложениям, терминалам.

Между тем в Украине планируют ввести единую электронную систему упрощенной оплаты коммунальных услуг – с такой инициативой выступил Нацбанк. Тогда схема расчетов сведется к минимуму: поставщик услуги формирует платежку и передает в банк, где у его клиента-потребителя открыт счет. Банк сообщает клиенту (с помощью смс или e-mail) о том, что за комуслуги он должен определенную сумму, и просит разрешить списание денег со счета. Если клиент подтверждает оплату, деньги списываются.

Сберкасса пока в лидерах

Как отмечают работники абон­отделов мариупольских предприя­тий ЖКХ, более половины платежей поступает через «Ощадбанк», вместе с тем набирает популярность оплата с помощью интернет-банкинга, в частности ПУМБ online и «Приват24».

На вопрос, какой способ оплаты является наиболее надежным, работники абонслужб отвечают: от возможных ошибок никто не застрахован. Предприятия, предоставляющие мариупольцам коммунальные услуги, – «Мари­упольтеплосеть», «Мариупольское ПУВКХ («Горводоканал»), ДТЭК «Донецкоблэнерго», «Азовгаз» – имеют официальные сайты, на которых можно ознакомиться с состоянием лицевого счета и открыть личный кабинет (кроме «Азовгаза»).

«К сожалению, у нас нет соответствующего программного обеспечения, чтобы обнародовать информацию для сверки на сайте. без личного посещения абон­отдела с квитациями это сделать не получится», – рассказывает заместитель директора «Азовгаза» Светлана Заяц.

В «Коммунальнике» готовы выслать данные для сверки по платежам на электронный адрес, который укажет абонент. Жилищно-коммунальныевЂ‚предприятия в плане информационных технологий отстают от коммунальщиков: своих сайтов они, увы, не имеют.

«Не все предприятия успевают за техническим прогрессом, но в будущем мы исправим ситуацию, – заверяет директор ДРЖКИ Игорь Бабек. – Жилищные предприятия тоже должны иметь свои сайты с возможностью оперативно проводить сверки, оплачивать услуги и получать всю необходимую информацию. В скором будущем сверки по коммунальным платежам можно будет сделать в ЦНАП».

Оплата через интернет-банкинг представляет собой онлайн-перевод средств с одного счета на счет поставщика коммунальных услуг или жэка. Для этого нужно обязательно знать банковские реквизиты получателя. У большинства банков существует плата за использование такой услуги, как правило, она фиксированная – от 1 до 5 грн за платеж, или 0,5 – 2% от его суммы. В большинстве случаев для пользования услугой придется обратиться в финучреждение, подписать договор и получить логин и пароль.

Как не стать жертвой мошенников?

Оплачивать услуги коммунальщиков можно не только с банковского счета, но и с помощью посредников – электронных платежных систем. Банковские реквизиты получателя не нужны. Для этого при помощи платежной карты необходимо перевести деньги на нужный счет с помощью нескольких несложных подтвер­ждений.

В отличие от интернет-банкинга, клиенту не нужно обращаться непосредственно в финучреждение, достаточно иметь платежную карточку Visa или MasterСard любого банка. Но комиссия может быть двойной: платить придется и банку, и платежной системе.

Платить можно и через терминалы, введя номер лицевого счета при оплате коммунальных услуг.

Для тех, кто предпочитает платить онлайн, есть несколько простых правил безопасности: не сообщайте свой логин и пароль платежных систем и интернет-банкинга; для оплаты интернет-услуг откройте отдельную карту; распечатывайте и храните квитанции, но помните, что без печати они в большинстве случаев считаются недействительными.

Юлия Франжева  


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