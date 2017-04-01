Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37

Клевое дело Фото Евгения Носенко. От мала до велика. Ежедневно попытать рыбацкое счастье на городские пляжи приходят не только взрослые, но и юные мариупольцы.



Фото Евгения Носенко. Чужакам здесь не рады. Рыболовы, облюбовавшие с незапамятных времен пост-мост, очевидно, понимают, что их промысел полулегален, и с настороженностью относятся к незнакомцам, особенно если последние являются журналистами.



С приходом настоящего весеннего тепла рыбаки вышли на ловлю бычка Весна в разгаре, и яркое солнце манит к морю отдохнуть от городского шума. Отличный релакс, по мнению многих, посидеть с удочкой на берегу. Тот, кто действительно понимает в этом толк, о рыбалке может говорить часами. Журналисты газеты «Ильичевец. Город» в полной мере убедились в этом. На утренней зорьке Городской пляж Мариуполя не пустует в любое время года. К морю мы отправились около восьми утра. и, к удивлению, повстречали на крутых тропах южного склона Приморского парка возвращающихся рыбаков. Причем это были люди разного возраста, от пожилых до молодых. У одного из них, пенсионера Виктора Павловича, мы поинтересовались уловом. Пара десятков бычков составили его добычу в тот день. «Не самый удачный улов, – посетовал рыбак. – Вышел из дома сегодня с восходом, а обычно собираюсь часам к трем утра, тогда и натаскаешь много». Больше консервов Приморский бульвар встретил нас ярким солнцем и легким бризом. Все волнорезы были заняты рыбаками, несмотря на понедельник. Понятное дело, большинство из них – пенсионеры, которые могут себе позволить самозабвенно предаваться любимому делу. Как оказалось, улов почти каждого второго рыбака пойдет на стол. А среди блюд, которые будут приготовлены из пойманных бычков, чаще всего называли консервы. Пенсионерка Людмила Петровна рассказала, что в этот раз вышла без мужа: «У него неотложные дела, а так это наше семейное увлечение, делаем запас на зиму, ведь в холода или ранней весной, когда идет мартовик (для нас привычнее название «бердянский бычок». – Авт.), здоровье не позволяет подолгу стоять на пирсе». Качество продукта Чтобы узнать, насколько качественны и безопасны продукты, приготовленные из рыбы, выловленной на пляжах города, в том числе и на Песчанке, мы обратились к специалистам. К слову, нигде не было табличек, указывающих на официально отведенное место для рыбной ловли. Это значит, что в случае чего претензии предъявить никому нельзя. Другое дело – взятый в аренду ставок, где хозяин несет ответственность и за качество воды, и за состояние дна. «Согласно данным эпидемиологических расследований, удельный вес рыбных продуктов, послуживших фактором передачи острых кишечных инфекций, составил около 1%. Фактически из 706 заболевших горожан, обратившихся в лечебные учреждения в 2017 году, только девять имели в рационе рыбные блюда, а вот соленая и вяленая рыба была в рационе около 4% горожан, оказавшихся на больничной койке с острым кишечным заболеванием. Это официальная статистика, так что будьте осторожны, приобретая рыбу в местах стихийной торговли», – посоветовала заместитель начальника Мари­упольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины» Екатерина Елизарова. Рыбацкие забобоны А вот попытка прикупить у моря свежих бычков окончилась неудачей. Пенсионер Сергей Валентинович отказался продать нам десяток бычков: «Я сегодня первый раз рыбалю. говорят, плохая примета сразу продавать улов, надо же и себя побаловать свежей ушицей». Однако нам дали совет побывать на перекрестке проспекта Нахимова и улицы Кронштадтской, там и купили два килограмма песчаника. Пауки вне закона Волнорезы и пирсы на водной станции – излюбленное место рыбаков. На ограждение можно не только опереться, но и пристроить снасти. Самое неприятное из всего, что мы там увидели, – ловля пауком. Притом что абсолютно все жаловались на оскудение запасов нашей морской фауны, никто не пытался пресечь этот незаконный метод ловли в период нереста. А бывший сотрудник «Азовмаша» Павел Кузьмич, с упоением вспоминавший свои былые уловы, даже с некоторой завистью рассказал, сколько уже натаскали эти горе-рыбаки. Как сообщил заместитель нача­льника Мариупольского территориального отдела «Азовгосрыбоохраны» Александр Цивиль, в период нереста – с 1 апреля по 31 мая – сетные орудия лова, такие как сети, пауки, наметы, запрещены. За незаконный вылов рыбы помимо штрафа взимается сумма ущерба, причиненного рыбным запасам. За одного незаконно выловленного судака придется заплатить 510 грн, тарань – 85 грн, пиленгаса – 680 грн, толстолоба – 255 грн, азовского калкана – 850 грн. В течение двухмесячника на море и реках проводятся усиленные совместные рейды сотрудников рыбинспекции, милиции и экологической инспекции. Азовская рыба заканчивается? Экологи подтверждают слова рыбаков: ресурсы Азовского моря на грани исчезновения. По данным Госэкоинспекции Минприроды Украины, из 40 видов промысловых рыб для полноценного вылова подходят только три – тюлька, бычок и хамса, численность остальных видов катастрофически уменьшилась. Например, за последнее десятилетие объем вылова пиленгаса снизился более чем в двадцать раз, судака – в пять раз. «Способность экосистемы к самовосстановлению еще не утрачена, поэтому нужно немедленно принимать жесткие меры в области охраны и воспроизводства рыбных запасов, – уверен директор Национального природного ландшафтного парка «Меотида» Геннадий Молодан. – Вернуть Азовскому морю прежний потенциал можно при одном условии – закрыть промышленный лов не менее чем на пять лет». Ловили и будем ловить Специалисты же «Азовгосрыбоохраны» считают, что на сегодняшний день есть возможность добывать до 120 тысяч тонн рыбы и других водных обитателей в год без причинения вреда биоресурсам. К слову, в 2016 году в Азовском море выловили около трети от этого количества – почти 36 тысяч тонн. Больше всего поймали бычка (21 тыс. тонн), тюльки (12,5 тыс.) и хамсы (2 тыс.). Если вопрос об объемах промышленного вылова пока остается спорным, то любительский лов рыбы пока никто запрещать не собирается. Разумеется, при соблюдении определенных правил. Рыбачка не Соня К сожалению, ни одной девушки с именем Соня мы не встретили в тот день на городском пляже. Хотя обилие рыбачек просто радовало. Мы поговорили со многими женщинами, заправски управляющимися со спиннингами, наживкой и крючками. К примеру, Алла и Светлана, взяв простенькие переметы, свой выходной решили провести с практической пользой – подышать морским воздухом и заодно порыбачить (один бычок уже трепыхался в полиэтиленовом кульке). «Мы давно присматривались к этому активному виду отдыха, вот попросили у знакомых снасти и впервые пришли за бычком, – улыбнулась Алла. – Конечно, хочется свеженькой рыбки, причем пойманной собственноручно». Дети лейтенанта Шмидта Иная картина на пост-мосту. Здесь, в отличие от рыбаков на городском пляже, мужчины с удочками угрюмы и неприветливы. Очевидно, понимая, что ловят рыбу в реке в период нереста, на контакт идти не хотели, отворачивались от камеры, а то и угрожали. Вот такие «дети лейтенанта Шмидта»: улица Шмидта проходит по этому самому мосту. «Многим мариупольцам известно, что молодь пиленгаса давно уже освоила для нагула и зимовки все малые реки Приазовья, в том числе и реку Кальмиус. К сожалению, не каждый рыболов-любитель рыбачит по правилам. Конечно, мы читаем в прессе, что инспекторы проводят рейды, выявляют запрещенные орудия лова, превышение норм суточного вылова, однако на рынке полные прилавки молоди пиленгаса! Какой толк от рейдов?» – задается вопросом наш читатель, работник меткомбината «Азовсталь». Не будем кривить душой, с распространенным браконьерством борьба ведется с переменным успехом. В 2016 году сотрудники рыбоохраны зафиксировали около 1100 нарушений правил рыболовства, по 330 нарушениям были составлены административные протоколы. Сведений, сколько протоколов составлено в нынешнем году, нам, к сожалению, не предоставили. На якоре Безопасность мариупольцев, занимающихся рыбной ловлей на береговой полосе, обеспечивают сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы городского совета. Ее руководитель Александр Татай напомнил, что с 1 апреля по 31 мая вводится полный запрет на лов рыбы в реках Кальчик и Кальмиус. «Выход в море сейчас запрещен, соответственно, не разрешается и лов рыбы с судов, – отметил Александр Татай. – Для маломерных плавсредств – катеров, резиновых лодок – открытие навигации произойдет после распоряжения областного совета, ориентировочно после 20 апреля». Только удочками и только с берега В период нереста ловить рыбу в море можно, но только в светлое время суток. В качестве орудий лова разрешается использовать удочки и спиннинги с количеством крючков не более пяти штук. Общий вес улова, который разрешен рыболовам-любителям в период проведения двухмесячника, не должен превышать 3 кг рыбы в сутки и килограмма креветок. Всю выловленную добычу рыбаки-любители имеют право использовать только для личного потребления. Николай Пожогин, Татьяна Собецкая