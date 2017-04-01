Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37

Мемориал – от слова «память» Микрорайон Восточный. В память о невинных жертвах последней войны.



Народный директор. Память о нем будет жить в наших сердцах.



Жеглов меняет место встречи? Герой советского фильма на фоне восточного ресторана.



Города больше не герои? Над известной архитектурной композицией поглумились вандалы.



Сталевар-украинец. Символ Мариуполя надевает национальный костюм.



Прошлое и настоящее нашего города, запечатленные в памятниках и монументах… Берегут ли историю своего города мариупольцы? Памятники, монументы, обелиски – они все еще остаются визитной карточкой городов, а некоторые становятся даже настоящими символами. Они не могут говорить, но могут многое рассказать о том, чем и как живет город сейчас. В Мариуполе более 200 памятников и мемориальных досок, и далеко не все они в достойном состоянии. Два символа: сталевар и митрополит Игнатий На въезде во многие индустриальные города страны нас встречают памятники металлургам, строителям, шахтерам и людям других рабочих профессий. Не стал исключением и Мариуполь. Алюминиевая скульптура «Сталевар», установленная в 1969 году, пожалуй, самый известный мариупольский памятник, ставший одной из визитных карточек крупнейшего промышленного центра Донбасса. О греческих корнях нашего города свидетельствует другая достопримечательность, появившаяся относительно недавно. В марте 1998 года на площадке за зданием собора Архистратига Михаила на Левобережье был открыт памятник митрополиту Готфейскому и Кафайскому, организатору переселения крымских греков в Приазовье, святому Игнатию. Автором монумента стал одесский скульптор Серафим Чаркин. Появлению еще одного символа города мы обязаны протоиерею Василию Мултыху, спасшему мощи митрополита Игнатия во время немецкой оккупации Мариуполя. Неизвестный Мариуполь Есть в нашем городе уголки, о которых неизвестно не то что туристу, но и некоторым старожилам. А ведь это, можно сказать, знаковые места в истории Мари­уполя. Например, много ли горожан обращали внимание на памятный знак в честь запорожских казаков на площади Освобождения возле здания ДОСААФ? На этом месте, где теперь расположен маленький скверик, с конца XVI века до 1775 года находился сторожевой казачий пост, который был главным военным укреплением Кальмиусской паланки. В 1778-м вблизи него был заложен город Павловск. В 1992 году на этом месте в честь празднования 500-летия украинского казачества был открыт памятный знак в виде куба на постаменте. Казак, который изображен на памятнике, как и много лет назад, смотрит вдаль, как бы продолжая нести сторожевую вахту... Кленовое кладбище, расположенное в самом центре города, уже давно закрыто для захоронения, и лишь изредка сюда забредают любители старины. А ведь здесь находятся памятники XIX-ХХ столетий, могила купца первой гильдии, мецената, городского головы Мариуполя с 1860 по 1864 год Александра Хараджаева, купцов Гавриила Гофа и Ивана Найденова, брата основателя первой профессиональной труппы актеров Василия Шаповалова, Ильи Шаповалова-Кичаджи, и других известных мариупольцев. К сожалению, сегодня это уникальное историческое место пребывает в запустении, многие надгробия и памятники уничтожены или разбиты… Три волны декоммунизации Старожилы, очевидно, помнят монументы, которых давно уже нет в Мариуполе. На бывшем проспекте Сталина, ныне Приморском бульваре, в 40-50-е годы прошлого столетия можно было увидеть памятник Ленину и Сталину. В Театральном сквере и на площади Ленинского комсомола (ныне Воинов-освободителей) были установлены монументы уроженцу Мариуполя Андрею Жданову, имя которого наш город носил целых сорок лет. В конце 50-х убрали с постамента фигуру «отца народов». В 1989-м городу вернули название Мариуполь, одновременно исчезли и памятники Жданову. С распадом Союза в числе других свобод появилась свобода ниспровергать былых кумиров. Особенно не повезло вождю мирового пролетариата. Правда, и памятников Ленину в бывшей УССР было больше, чем других. Волной «ленинопада», начавшейся в Западной Украине, смыло большинство монументов Ильичу еще в начале 90-х годов. В Мариуполе в то время низвержение памятников советским деятелям происходило не так громко, как на западе страны, и обходилось без массовой поддержки жителей. Так, например, Ленина у ДК «Азовсталь» (тогда ДК «Коксохимзавод») тихо и не привлекая внимания общественности поменяли на Пушкина. Еще один монумент, в Городском саду, сняли якобы для реконструкции, но так и не вернули на место. Задолго до того, как советские памятники разрешили ликвидировать на официальном уровне, в нашем городе несколько раз фиксировались случаи их осквернения. В январе 2010 года неизвестными лицами были облиты желтой и синей краской памятники Ленину на центральном проспекте и площади Победы. Виновники хулиганского поступка так и не были найдены. В 2014-м акту вандализма подвергся бюст Апатова – ему повредили нос и левый глаз, а позже раз­рисовали красной краской. В августе 2014 года около двух часов ночи, предварительно обвязанная металлическим тросом, была свалена самая большая, 8-метровая скульптура Ленина около супермаркета «Обжора». Памятник с постамента свалили при помощи грузового транспорта. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. В марте 2016-го исчез памятник Феликсу Дзержинскому, установленный возле «Центра опеки». В течение нескольких дней в августе 2014-го коммунальными службами города были демонтированы четыре оставшихся монумента Ленину – на площади Победы, у парка Петровского, возле заводоуправления меткомбината имени Ильича и молокозавода на Новоселовке. В мае 2015 года вступил в силу Закон Украины о декоммунизации. Уголовные производства по фактам вандализма были закрыты. Полгода спустя в Мариуполе принимают решение о демонтаже ряда объектов, относящихся к коммунистическому режиму. Среди них – памятник борцам за советскую власть на 5 микрорайоне, монумент комсомольской славы на проспекте Нахимова, памятники Орджоникидзе перед заводоуправлением комбината «Азовсталь» и Апатову на бульваре Хмельницкого, а также ряд мемориальных досок. На свалке истории Какова же дальнейшая судьба памятников, которые были ликвидированы? Заместитель директора по научной работе Мариупольского краеведческого музея Раиса Божко рассказала, что в фонды их учреждения были переданы лишь два демонтированных объекта: бюст Жданова, который ранее находился в Театральном сквере, а также мемориальная доска, установленная на бывшей гостинице «Континенталь», где 12 января 1918 года произошел последний бой с контрреволюционными бандами за установление советской власти. По словам главного специалиста отдела организационно-методической работы и охраны культурного наследия департамента культуры Мариупольского горсовета Марины Тристан, демонтированные памятники переданы на баланс «Комбината коммунальных предприятий». В ККП подтвердили, что на складе предприятия возле Кленового кладбища находится три монумента Ленину и памятник Апатову. Они не подлежат реставрации, а будут списаны либо переработаны на металл. Новое время – новые памятники В последнее время в Мариуполе появились памятники пострадавшим еще в одной войне. В мае 2015-го в пойме реки Кальчик за магазином «Амстор» был установлен памятный знак «Жертвам необъявленной войны». Месяц спустя подобный монумент появился и на улице Киевской. Они установлены в память о погибших в результате столкновений 9 мая 2014 года, при обстрелах микрорайона Восточный и поселка Сартана. На меткомбинате имени Ильича увековечили память народного директора, Героя Украины Владимира Бойко – в июле 2016 года на площади Воинов-освободителей перед спорткомплексом «Ильичевец» состоялось торжественное открытие бюста. А в честь 120-летнего юбилея предприятия возле заводоуправления появилась инсталляция в виде конвертерного ковша, из которого выливается расплавленная сталь. Василий Мултых, протоиерей, уроженец Мариуполя: «Любите Мариуполь, любите и берегите его историю – прошлую и настоящую, и Бог вас вознаградит за веру и искреннюю любовь к городу, основанному cвятым Игнатием…» Татьяна Собецкая, фото Евгения Носенко