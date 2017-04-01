Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37





Стремимся выше

За год Мариуполь поднялся на несколько ступенек в рейтинге городов Украины

Об этом стало известно на третьем ежегодном круглом столе мэров городов с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В мероприятии принимают участие городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и секретарь горсовета Степан Махсма.

Социальные исследования в областных центрах и крупных городах провел Международный республиканский институт IRI. Опрос показал, что, по мнению жителей нашего города, в Мариуполе улучшилась ситуация со сбором мусора, уличным освещением, благоустройством парков и скверов. Горожане отметили также развитие коммунального транспорта и дорожной инфраструктуры. Мариупольцы оценили качество образования и работу учебных заведений.

«Для нас принципиально полезно знать честную и непредвзятую социологию, – подчеркнул Вадим Бойченко. – В своей работе мы всегда опираемся на исследования. Для нас важно мнение людей, их проблемы. Городские власти должны решать самые болезненные вопросы, те, которые волнуют людей. Именно жители ставят нам задачи, а мы их выполняем. Мы уже определили ключевые векторы развития Мариуполя, и они основаны на потребностях горожан».

Соб. инф.