Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37





На слуху: значимые события недели

МВФ не будет требовать повышения пенсионного возраста

Правительству Украины удалось убедить МВФ, что необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет нет. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева: «Мы считали это неприемлемым в данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы». По его словам, общий пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине составит 60 лет.

Подведены итоги конкурса «Яркие огни добрососедства»

Победителями стали пять объединений совладельцев многоквартирных домов: «Базис», «Металлургов-21», «61 квартал-1», «Куприна-31» и «Першотравневый-21». Они получили в подарок наборы LED-светильников для наружного освещения подъездов.

Всего в конкурсе участвовали 120 ОСМД. Жители проводили «праздник соседей», творчески и нестандартно украшали свои дворы.

Василий Журавлев проиграл иск против горсовета

Апелляционный административный суд Донецкой области оставил без изменения решение первой инстанции и не удовлетворил иск Василия Журавлева. Истец требовал отменить процедурное решение городского совета от 28 сентября 2016 года об удалении его из зала пленарного заседания. Однако ему отказали и в районном, и в апелляционном судах, куда он обращался с исками.

Талантливые мариупольцы отправились в США

Молодые генераторы бизнес-идей Алина Маевская и Данил Почтарев (команда CrutchCatcher) победили во всеукраинском отборе конкурса Diamond Challenge for High School Entrepreneurs и 5 апреля отправились в штат Делавэр для участия в финале.

Ребята разработали усовершенствованные костыли и будут бороться за главный приз 10 000 долларов. Финансовую поддержку в организации поездки оказал ФРМ.

Ушел из жизни Евгений Евтушенко