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Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37


Грандиозный фест

Дорн, Onuka и O.Torvald зажгут в Мариуполе

В нынешнем летнем сезоне в Мариуполе пройдет самое масштабное музыкальное событие Восточной Украины – фестиваль MRPL City 2017. Поп-, рок- и хип-хоп музыканты, а также «электронщики» обещают 900 кВт звука.

На три дня, с 7 по 9 июля, пляж Песчанки станет главной сценой фестиваля, организованного порталом MRPL.CITY. Днем посетителей будут радовать известные исполнители «старой» школы в направлениях поп, рок и хип-хоп, а ночью зажгут топовые представители электронной сцены Украины, Англии, Германии и других стран. Фестиваль подобного уровня на Азовском побережье состоится впервые.

«Учитывая локацию, мероприятие пройдет в формате open-air, под открытым небом. Для гостей будут установлены две дневные и одна ночная сцена, танцевальная зона на пляже и платформа для электронных исполнителей, которую смонтируют прямо на воде», – говорит исполнительный продюсер концертного агентства FishCanFly Владимир Бригинец.

Также к услугам гостей будут фуд-корты с перекусами, спортивная зона, водные развлечения.

Организаторы подготовили сюрприз и для молодых, еще не раскрученных, исполнителей. Это «Открытая сцена», на которой в ходе конкурса будет разыграна возможность выступить вместе с известными музыкантами.

Купить билет и ознакомиться с правилами мероприятия можно на официальном сайте фестиваля MRPL City 2017. Здесь же размещена подробная информация об исполнителях и программа их выступлений.

 Подписывайтесь на обновления на официальных страницах в VK и FB и будьте в курсе событий!

  


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