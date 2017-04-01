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Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37


Безвиз для украинцев

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить нашей стране безвизовый режим

За либерализацию визового режима с Украиной проголосовал 521 европарламентарий. Против – 75, 36 – воздержались. Теперь это решение 26 апреля должны одобрить в комитете постоянных представителей Евросоюза. Следующий этап – голосование в Совете министров иностранных дел, оно должно состояться 11 мая. Ну а после этого начнется процесс подписания документов президентом Европарламента Антонио Таяни и представителем страны – председателя Совета ЕС (сейчас им является Мальта).

Ожидается, что в конце мая решение будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а вступит в силу оно, скорее всего, в середине июня. И тогда уже украинцы смогут ездить без виз в Европу.

«Решение Европарламента – это значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения. Это еще большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это – символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности», – сказал в своем обращении по этому случаю Президент Украины Петр Порошенко.

Для безвизовых поездок в Европу украинцам необходимо получить биометрический загранпаспорт. Владельцы загранпаспортов старого образца, имеющие действительную шенгенскую визу, как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, также смогут въезжать на территорию ЕС.

Соб. инф.  


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