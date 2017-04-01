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Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37


План мероприятий

центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)

В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной

10 апреля

9:00     заседание секции УБД;

9:00     репетиция группы солистов «самоцветы»;

11:00   «Изготовление пасхальных открыток» – мастер-класс в клубе  «любители живописи»;

12:30   «Весне дорогу» – встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»»;

13:30   репетиция ансамбля «Осенний вальс».

11 апреля

9:00     клуб «Любители шахмат»;

10:00   встреча в клубе «Ветераны пограничных войск»;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»»;

11:30   «Будем знакомы» – организационная беседа;

12:30   клуб «В мире прекрасного»;

13:30   репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».

12 апреля

9:00     репетиция мужского вокального ансамбля  «Витязь»;

9:00     клуб «Любители футбола»;

11:00   клуб «Любители животных»;

12:30   час полезной информации;

13:30   Репетиция вокального ансамбля «Ретро».

13 апреля

9:00     занятие в клубе рукоделия «Мечта»;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;

10:00   репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;

12:30   «Макар мазай – сталевар-ильичевец» – встреча, посвященная годовщине со дня рождения знаменитого металлурга;

13:30   репетиция вокального ансамбля «Любисток».

14 апреля

9:00     клуб «Школа эрудитов»;

10:00   заседание клуба рукоделия «Оригами»;

12:30   «Беседа на христианские темы» – встреча детей и ветеранов с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы отцом Александром.

  


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