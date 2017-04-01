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Суббота, 8 апреля 2017 года, № 37
План мероприятий
центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4)
В будние дни с 8:00 до 14:00 – работа общественной приемной
10 апреля
9:00 заседание секции УБД;
9:00 репетиция группы солистов «самоцветы»;
11:00 «Изготовление пасхальных открыток» – мастер-класс в клубе «любители живописи»;
12:30 «Весне дорогу» – встреча в клубе любителей поэзии «Калейдоскоп»»;
13:30 репетиция ансамбля «Осенний вальс».
11 апреля
9:00 клуб «Любители шахмат»;
10:00 встреча в клубе «Ветераны пограничных войск»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»»;
11:30 «Будем знакомы» – организационная беседа;
12:30 клуб «В мире прекрасного»;
13:30 репетиция ансамбля народной песни «Ильичевская душа».
12 апреля
9:00 репетиция мужского вокального ансамбля «Витязь»;
9:00 клуб «Любители футбола»;
11:00 клуб «Любители животных»;
12:30 час полезной информации;
13:30 Репетиция вокального ансамбля «Ретро».
13 апреля
9:00 занятие в клубе рукоделия «Мечта»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Сударушки»;
10:00 репетиция ансамбля народной песни «Азовочка»;
12:30 «Макар мазай – сталевар-ильичевец» – встреча, посвященная годовщине со дня рождения знаменитого металлурга;
13:30 репетиция вокального ансамбля «Любисток».
14 апреля
9:00 клуб «Школа эрудитов»;
10:00 заседание клуба рукоделия «Оригами»;
12:30 «Беседа на христианские темы» – встреча детей и ветеранов с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы отцом Александром.