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Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36


По другую сторону блокады

Безработица, полупустые прилавки, а вместо магазинов – «наливайки»

После введения полной блокады и проведенной «национализации» украинских предприятий на неподконтрольных территориях, многие сотрудники Енакиевского метзавода оказались перед сложным выбором: искать работу здесь или ехать на контролируемую территорию? Бывшие енакиевские заводчане устраиваются на предприятия Группы Метинвест, многие из них начинают новую жизнь в Мариуполе. Один из таких переселенцев, Кирилл (настоящее имя и фамилию мужчина просил не называть), признался журналистам газеты «Ильичевец. Город», что жизнь в современном Енакиево, мягко говоря, не сахар.

«Я всю жизнь проработал  на Енакиевском метзаводе. После того как город стал неподконтрольной территорией, работа была единственным утешением и давала уверенность в завтрашнем дне. Металлурги знали, что они получат зарплату и смогут прокормить свою семью. После остановки завода тысячи енакиевцев остались без работы. Мы осознали весь ужас своего положения, когда впервые не получили зарплату и забрали  трудовые книжки. Завод остановлен по технологическим правилам, поэтому в любой момент его можно вернуть к жизни. Многие рабочие посменно ходят охранять предприятие в страхе потерять его навсегда. Жители понимают: без завода город умрет.

Сейчас я надеюсь устроиться в Мариуполе. В родном Енакиево найти работу невозможно, а трудиться в незаконных организациях я не хочу. Паника с каждым днем растет. Денег на продукты и так не хватало, а теперь приходится растягивать последние запасы. Цены в Енакиево в два раза выше украинских. Например, мясо стоит порядка 150 гривен, в Мариуполе же не больше 80. Магазинов заметно стало меньше, а прилавки поредели, предлагают не очень качественные российские товары... Хотя и их людям просто не за что купить. Зато последнее время активно начали открываться ликеро-водочные магазины и «наливайки», видимо, по мнению местных властей, алкоголь – лучшее лекарство от плохой жизни», – рассказал переселенец.    

Татьяна Мацкова  


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