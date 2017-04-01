Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

«Тайные» квартиранты Как в числе прописанных без согласия собственников жилья оказываются переселенцы? Граждане Украины, которые постоянно или временно проживают на территории страны, обязаны зарегистрировать свое место проживания после прибытия на новое место жительства. Но далеко не у всех переселенцев есть на подконтрольной территории родственники или знакомые, которые согласны зарегистрировать человека на собственных квадратных метрах. Когда в Мариуполь стали массово прибывать переселенцы, местные жители начали получать уведомления из различных инстанций, выписанные на чужие фамилии. Читатели нашей газеты интересуются, законно ли регистрировать посторонних лиц без согласования с владельцами жилплощади и отражается ли это на квартплате и размере субсидии? Как следует из Постановления КМУ №207, справка временно перемещенного лица (ВПЛ) не является документом, на котором проставляется место пребывания, однако все органы государственной власти продолжают требовать при оформлении или переоформлении любых соцвыплат штамп миграционной службы. Такое требование органов власти противоречит нормам Закона «О защите прав и свобод перемещенных лиц» и ставит ВПЛ в непонятную ситуацию. Многие переселенцы не имеют фактической возможности проживать по бывшему месту жительства, в то же время не могут зарегистрироваться по новому адресу. Для регистрации места пребывания необходим либо официальный договор аренды, либо согласие арендодателя, а на это идут не все владельцы жилья. Получается, что существующие законодательные коллизии и отсутствие четких рекомендаций по этому вопросу только вносят дополнительные трудности в и без того нелегкую жизнь переселенцев, а также добавляют беспокойства коренным мариупольцам. В УСЗН Центрального района отмечают, что адрес временного пребывания записывают со слов обратившегося за справкой ВПЛ. Затем на место выезжает комиссия для проверки его фактического проживания. Если проверяющие не застанут переселенца по указанному адресу, они оставляют уведомление о необходимости явиться в течение трех рабочих дней в УСЗН для прохождения физической идентификации. К слову, если указанный в уведомлении человек не проживает по данному адресу, собственник жилья может сам сообщить об этом. Как заверяют соцработники, никаких рисков для владельцев квартир факт регистрации временного пребывания перемещенного лица не несет. Коммунальные платежи начисляются на то количество человек, которое прописано на данной жилплощади. Что же касается субсидии, то, согласно постановлению Кабмина, в совокупном доходе не учитывается адресная помощь перемещенным лицам. Таким образом, на размере субсидии наличие временно проживающих переселенцев никак не отражается. Татьяна Собецкая