Четверг, 6 апреля 2017 года, № 36

Мифическое право на социальную защиту Фото Евгения Носенко. Складно пишут. На словах у политиков мы все украинцы, а на деле власть делит нас на людей первого и второго сорта.



Переселенцев с временно неподконтрольных территорий продолжают лишать украинских пенсий ЖитьевЂ‚переселенца,вЂ‚особенно пенсионера, легким никак не назовешь. И если стресс от переезда и поиска жилья многие уже «как бы» смогли преодолеть, то квест «докажи, что ты переселенец и имеешь право получать адресную помощь или пенсию» актуальности не теряет. В марте прошлого года «Ильичевец. Город» уже писал о списках СБУ, верификации внутренне перемещенных лиц, затеянной Минсоцполитики и Минфином, и о том, что тогда выплата пенсий была приостановлена почти 30 тысячам переселенцев, зарегистрированных в Мариуполе. А всего по стране СБУ тогда проверила правомерность начисления выплат 350 тысячам переселенцев. Спустя ровно год подготовлены новые списки на приостановление выплат – теперь для 200 тысяч человек по всей стране, по данным общественной организации «Донбасс SOS». Управления соцзащиты населения в Мариуполе уже получили списки от погранслужбы. В них, по имеющейся у нас информации, значится примерно 14 тысяч человек. Снова массовые проверки В конце марта работники районных УСЗН организовали проверку, пройдя по адресам, где зарегистрированы переселенцы из списков. «Тем людям, которые выехали на оккупированную территорию до 1 ноября и не вернулись до 1 февраля, то есть отсутствовали здесь более 90 дней, мы вынуждены были приостановить все социальные выплаты, – рассказал начальник управления социальной защиты Кальмиусского района Александр Качан. – В проверках участвовали все 80 человек нашего управления, на каждого работника пришлось примерно по 50 адресов. Как и положено, оставили уведомления с просьбой прийти в управление в течение трех дней. Около 400 человек из списка находились в Мариуполе, еще 1,5 тысячи прошли идентификацию по приглашению. Всем, кто к нам приходил, объясняли: вы нарушаете закон (Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». – Ред.), на неподконтрольной территории вы можете находиться не больше 60 дней (или 90 – при особых обстоятельствах)». Согласно постановлению Каб­мина, которым регулируются некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам, повторное назначение соцвыплат возможно только через шесть месяцев после их приостановления. Как выживать? 80-летняя Надежда Васильевна, жительница Горловки, одна из тех, кто лишен пенсии. В Мариуполе у нее живут дети, но переезжать к ним женщина не хочет. Надежда Васильевна боится оставить жилье в оккупированном городе. В подъезде пятиэтажки, где она живет, обитаемыми остались только три квартиры. Где гарантия, что в ее дом никто не вселится, когда она уедет? Зимой женщина болела, поэтому не приезжала в Мариуполь больше трех месяцев. Да и накладны сейчас поездки за линию разграничения – на дорогу туда и назад пенсионерка тратит 500 гривен. Теперь Надежда Васильевна на полгода осталась без пенсии: «Никогда не думала, что на старости лет придется вздрагивать от разрывов снарядов, терпеть унижение на блокпостах, а потом и вовсе лишиться пенсии!» Как выживать в этой ситуации, женщина еще не знает, одна надежда, что дети ее не бросят. Только в свободной Украине К сожалению, на третий год войны государство так и не выработало какой-то внятной системы помощи переселенцам, что уж говорить об украинских гражданах, оставшихся на неподконтрольных территориях и ставших в силу обстоятельств заложниками ситуации и оккупантов. Позиция власти в отношении этих людей такова: хочешь получать пенсию и другие выплаты – уезжай на подконтрольную территорию. На встрече с региональными СМИ, на которой побывала наш журналист Юлия Франжева, министр соцполитики Андрей Рева подчеркнул: «Мы не можем человеку запретить поехать в Донецк или Луганск, в конце концов, у него там квартира и есть какие-то дела. Но что с ним дальше происходит, мы с вами не знаем. И гарантировать права человека на той территории Украинское государство сегодня не может. Человек может умереть, его могут бросить в подвал, украсть банковскую карточку, а потом тихонько получать деньги за него. Чтобы этого не произошло, введена физическая идентификация. Мы не хотим унижать этих людей, не хотим над ними издеваться, как нас сегодня обвиняют, но нужно понять: когда в прошлом году СБУ проверила, кто пересекал линию разграничения, а кто нет, то 460 тысяч ни разу ее не пересекали, но числились как внутренне перемещенные лица». Гарантировано Конституцией Общественные организации и благотворительные фонды, ­которые занимаются проблемами переселенцев, считают, что такая позиция власти нарушает права людей. «Существующая система фактически заставляет людей становиться переселенцами, для того чтобы иметь возможность реализовать гарантированное Конституцией Украины право на социальную защиту. Такой подход противоречит Руководящим принципам ООН по вопросу перемещения лиц внутри страны, запрещающим принуждение к перемещению», – говорится в представлении, которое подготовила коалиция «Справедливость ради мира на Донбассе». В общественной организации «Донбасс SОS» уверены, что механизм выплаты пенсий гражданам, проживающим на неподконтрольной территории, есть. Пенсионеры могут становиться на учет в управлении ПФ и получать пенсию на карточку, периодически выезжая для продления выплат и идентификации. До недавнего времени так все и было: люди получали статус переселенца и становились на учет в ПФ. А потом чиновники решили сэкономить на пенсионерах с неподконтрольных территорий. «Право на социальную защиту гарантировано статьей 46 Конституции Украины. Пенсии и другие социальные выплаты являются основным источником доходов и должны выплачиваться, – убежден председатель совета общественных организаций Мариуполя Дмитрий Забавин. – Как эти деньги должны доходить до граждан Украины – это проблема органов власти. И решения по ограничению выплат выглядят как невыполнение чиновниками своих обязательств. Вопрос к профильному Министерству по вопросам оккупированных территорий: почему не разработан совместно с Министерством соцполитики понятный и легкий механизм, как людям с неподконтрольных территорий получать заработанную пенсию?» Если переселенцы обратятся в суд, а это предусмотрено украинским законодательством, то вероятность выиграть судебный процесс высока, отмечает Дмитрий Забавин. Анастасия Дмитракова